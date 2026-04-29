Crédito para el campo: más de 280.000 millones llegan a beneficiarios de tierras en Colombia

El acceso a financiamiento comienza a consolidarse como una pieza clave en la política de reforma agraria en Colombia.

Presidente del Banco Agrario lidera soluciones para el campo: más de 300 productos financieros adaptados al agro

Los beneficiarios de tierras adjudicadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ahora pueden acceder a una oferta amplia de créditos del Banco Agrario, una medida que busca impulsar la productividad del campo y mejorar las condiciones de vida rural.

La entidad ha desembolsado cerca de $280.000 millones en créditos a más de 3.300 beneficiarios en distintas regiones del país, lo que evidencia un avance en la inclusión financiera de poblaciones tradicionalmente excluidas del sistema.

El alcance de esta estrategia es amplio. Los recursos pueden destinarse a infraestructura, compra de maquinaria, adecuación de tierras, diversificación de cultivos y comercialización, dentro de un portafolio que supera las 300 líneas de crédito disponibles.

Esto permite cubrir tanto necesidades de capital de trabajo como inversiones de largo plazo en el sector agropecuario.

Uno de los elementos clave es la flexibilidad en el acceso. Los requisitos se limitan a condiciones básicas como identificación, tener entre 18 y 79 años de edad, experiencia en la actividad productiva y certificación de la tenencia del predio, sin exigir historial financiero previo, lo que reduce barreras de entrada para pequeños productores.

La iniciativa también incorpora un enfoque diferencial. Está dirigida a pequeños, medianos y grandes productores, así como a jóvenes rurales, mujeres rurales y asociaciones campesinas, lo que busca fortalecer tanto economías individuales como esquemas colectivos en el campo.

El campo colombiano ya no es el de antes: empresas, inversión y decisiones están cambiando su rumbo

A nivel regional, el impacto ya empieza a verse. Solo en el Magdalena Medio, el Banco Agrario ha irrigado cerca de $3.000 millones entre 400 beneficiarios, reflejando cómo estos recursos comienzan a dinamizar territorios específicos .

Más allá de las cifras, el reto está en traducir este acceso al crédito en aumentos sostenidos de productividad, comercialización y valor agregado en el campo.