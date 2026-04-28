Agencia colombiana logra una de las mayores calificaciones en cultura organizacional a nivel global

En un entorno empresarial donde la cultura organizacional se ha convertido en un factor determinante para la sostenibilidad de las compañías, GJ Comunicaciones fue reconocida con el Agency Workplaces Award (AWA), una distinción internacional que evalúa las condiciones internas de las agencias a partir de la percepción de sus equipos de trabajo.

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La firma colombiana, con más de 30 años de trayectoria, alcanzó una calificación del 93%, ubicándose en el nivel “Extraordinario”, una categoría reservada para un grupo reducido de organizaciones a nivel global.

Este resultado la posiciona como la única agencia en Colombia en obtener este nivel de reconocimiento dentro del programa.

El AWA, otorgado por Agency Workplaces, se ha consolidado como un referente en la medición de cultura organizacional en sectores como la comunicación, el marketing y los servicios creativos.

A diferencia de otros reconocimientos, su metodología se basa principalmente en la evaluación directa de los colaboradores, quienes valoran aspectos como liderazgo, confianza, compromiso y desarrollo profesional.

El caso de GJ Comunicaciones refleja una tendencia más amplia en el mercado laboral, el creciente peso de variables no salariales en la retención y productividad del talento.

Elementos como la flexibilidad laboral, los programas de formación, el reconocimiento interno y la calidad del ambiente de trabajo se han convertido en indicadores clave para medir el desempeño organizacional.

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El reconocimiento no solo evidencia el desempeño interno de una empresa, sino que también pone sobre la mesa el rol de la cultura organizacional como un activo estratégico.

En industrias intensivas en talento, como la comunicación y el marketing, la capacidad de atraer y retener equipos calificados se ha vuelto tan relevante como los resultados financieros.