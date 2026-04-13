El Banco Agrario de Colombia avanzó en su estrategia de acompañamiento a clientes con dificultades financieras durante el primer trimestre de 2026, al lograr la normalización de 2.774 obligaciones a través de brigadas desplegadas en distintas regiones del país.

De acuerdo con el balance de la entidad, entre enero y marzo se realizaron 312 brigadas de normalización, que permitieron gestionar un saldo total de $58.396 millones, en un contexto donde factores como el clima, problemas fitosanitarios, caída de ingresos y alteraciones de orden público han afectado la capacidad de pago de productores y pequeños empresarios.

Las jornadas se llevaron a cabo en las ocho regionales del banco: Antioquia, Bogotá, Cafetera, Costa, Occidente, Oriente, Santanderes y Sur. Antioquia se destacó como la región con mayor impacto, al concentrar 940 obligaciones normalizadas y un saldo de $15.222 millones, mientras que la regional Costa lideró en número de brigadas, con 90 jornadas realizadas.

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También sobresalió la regional Oriente, con 490 obligaciones normalizadas, reflejando la alta demanda de estos mecanismos de alivio financiero en zonas con fuerte presencia rural.

“Estos resultados reflejan nuestro compromiso con ofrecer alivios financieros, facilitar la normalización de obligaciones y apoyar la estabilidad económica de miles de colombianos”, señaló Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario.

Las brigadas hacen parte de una estrategia orientada a facilitar acuerdos de pago, reestructuración de créditos y soluciones que permitan a los clientes retomar su estabilidad financiera sin salir del sistema formal.

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En un entorno donde la economía rural enfrenta presiones por factores externos, este tipo de mecanismos se consolidan como una herramienta clave para evitar el deterioro de cartera y sostener la actividad productiva en las regiones.