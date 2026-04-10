La inflación no cede y aumentan las presiones. ¿Tuvo razón la junta del Banco de la República?

En medio del distanciamiento entre el Gobierno y el Banco de la República tras la salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la reunión de la Junta Directiva por la propuesta mayoritaria de subir 100 puntos básicos la tasa de referencia hasta 11,25 por ciento –ante una inflación persistente y el desanclaje de expectativas–, este jueves se conoció el dato del índice de precios al consumidor (IPC) de marzo.

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Y las preocupaciones no solo se ratificaron, sino que aumentaron. La inflación se ubicó en 0,78 por ciento en el tercer mes de 2026, por encima de las expectativas del mercado, que en promedio esperaba 0,67 por ciento. Según Corficolombiana, todas las divisiones de gasto presentaron incrementos, destacándose alimentos, alojamiento y servicios públicos, y restaurantes y hoteles, que en conjunto explicaron el 77 por ciento de la variación. En términos anuales, la inflación se ubicó en 5,56 por ciento, frente a 5,29 por ciento de febrero, alcanzando su nivel más alto desde septiembre de 2024.

Inflación Foto: SEMANA

La inflación sin alimentos ni regulados marcó la mayor cifra desde julio de 2024, lo que anticipa presiones alcistas sobre la inflación básica. Según Bancolombia, la indexación se mantiene como el principal reto para lograr una convergencia más rápida hacia el rango meta de inflación del Emisor (entre 2 y 4 por ciento), en especial después de conocerse que el salario mínimo aumentó en 23 por ciento para 2026. El país lleva cinco años sin alcanzar la meta del 3 por ciento, y ni siquiera se ubica en el rango.

El rubro de servicios se aceleró en 36 puntos básicos y completó cuatro meses consecutivos al alza, hasta situarse en 6,81 por ciento en marzo, el punto más alto desde diciembre de 2024.

La inflación sin alimentos ni regulados marcó la mayor cifra desde julio de 2024. Foto: Creada con IA

¿Las cifras le dan la razón a los aumentos que ha hecho este año la Junta Directiva del Banco de la República a la tasa de referencia? “La junta tiene razón. Seguramente, el Gobierno aducirá que las frutas y la energía son factores que están afectando la inflación. Pero, en realidad, las inflaciones núcleo muestran el fuerte impacto del salario mínimo, una presión que puede seguir”, dice Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital.

Como advierte Camilo Pérez, jefe del área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, el rubro que mejor refleja el impacto de los ajustes salariales es el de los servicios sin arrendamientos. Allí están el corte de cabello, los restaurantes, al igual que algunos servicios financieros, entre otros. “Ese componente tuvo un aumento del 1,3 por ciento mensual, casi el doble del total. Y es lo que más aporta a la inflación: del 5,56 por ciento anual de la inflación, cerca del 36 por ciento proviene de allí”, afirma.

En medio de las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República, hoy se conocerá la inflación de marzo. ¿Hasta dónde llegará?

Además, las expectativas de inflación, según la encuesta del Banco de la República, para finales de 2026 se ubican en 6,18 por ciento y para el cierre de 2027 en 4,75 por ciento, de nuevo fuera del rango meta. A esto se suman dos nuevos factores de presión: el conflicto en Oriente Medio y un probable fenómeno de El Niño.

¿Tuvo razón la junta del Banco de la República? Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

De acuerdo con César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, el conflicto en Oriente Medio afecta el IPC por dos vías. Primero, a través del aumento en el precio del petróleo, que presiona al alza los precios de la gasolina. Segundo, el conflicto también impacta los precios de los fertilizantes, especialmente la urea, cuyo valor entre febrero y marzo aumentó más de 50 por ciento, encareciendo los costos de producción de los alimentos. Por su parte, un fenómeno de El Niño más intenso en el segundo semestre podría afectar la oferta agropecuaria, lo que presionaría al alza los precios de los alimentos. Además, también podría incidir en la energía y los servicios públicos si se materializan efectos sobre la generación eléctrica.

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Ante las expectativas de que las tasas superen el 12 por ciento este año, ¿qué viene? “Probablemente, un dato de inflación más alto tienda a profundizar las diferencias entre el Gobierno y la junta, porque reduce el margen para recortar tasas y refuerza la postura del Banco de la República. Para el grupo mayoritario de la junta, una inflación que no cede como se esperaba, junto con expectativas todavía desancladas, justifica mantener una política monetaria más restrictiva por más tiempo. En cambio, para el grupo minoritario (incluyendo al Gobierno), esto retrasa el alivio en tasas que ayudaría a impulsar la actividad económica”, puntualiza Pabón.