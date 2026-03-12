En la noche del 12 de marzo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó las precisiones sobre la proyección de inflación para 2026.

En primer lugar, se destacó el aumento reciente en los precios internacionales del petróleo, que en días pasados ha superado la barrera de los 100 dólares por barril y fertilizantes, genera presiones inflacionarias a nivel global, con efectos sobre los precios locales a través de insumos y bienes importados; Estados Unidos y Europa han incorporado este efecto inflacionario.

“En un escenario de riesgo, el precio del crudo podría alcanzar un promedio cercano a 79 dólares por barril, alrededor de USD 20 por encima de las estimaciones proyectadas días atrás por el consenso del mercado”, señaló MinHacienda.

Por otro lado, informaron que los mayores costos de insumos y las condiciones climáticas como resultado de la emergencia invernal han generado choques de oferta que se reflejan en una mayor inflación de alimentos durante lo corrido de 2026.

El comunicado destaca que a febrero, la inflación acumulada de esta canasta se ubica en un 3 %, por encima del 2,27 % del índice general, lo que confirma que una parte relevante de las presiones inflacionarias proviene de factores sectoriales. En particular, se han registrado incrementos significativos en productos como carne de res y sus derivados (3,7 %), papas (22,1 %) y tomate (35,4 %).

“En este contexto, el aumento del salario mínimo explica marginalmente el ajuste en la proyección de inflación, evidenciado por el comportamiento de la inflación en los dos primeros meses del año. Factores como la evolución de los precios internacionales del petróleo y los fertilizantes, las presiones en alimentos asociadas a condiciones climáticas y los efectos del entorno monetario explican en mayor medida la proyección de los precios y la inflación”, puntualizó MinHacienda.

La cartera también se refirió a la rueda de prensa de la Junta Directiva del Banco de la República de enero de 2026, en la cual se destaca que la política monetaria contractiva también puede generar presiones de costos en las empresas. Además de que el significativo aumento en las tasas de interés encarece el financiamiento del capital de trabajo e insumos y reduce la liquidez de las firmas más endeudadas.

En materia fiscal, se anunció que el Gobierno Nacional continúa avanzando en la gestión de las finanzas públicas. El déficit total del Gobierno Nacional Central se redujo de un 6,7 % del PIB en 2024 a un 6,4 % del PIB en 2025, y se proyecta en un 5,1 % del PIB para 2026. En esa misma línea, el déficit primario pasaría de un 3,5 % a un 2,1 % del PIB entre 2025 y 2026.

“Los resultados de deuda también muestran una evolución favorable. La deuda del Gobierno Nacional se ubicó en un 58,5 % del PIB en 2025, 0,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2024 y 2,9 puntos porcentuales por debajo de la estimación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para 2026 se espera una relativa estabilidad en un 58,7 % del PIB; este nivel se mantiene cercano al ancla de deuda del 55 % del PIB y muy por debajo del límite establecido por la regla fiscal, que es de un 71 % del PIB”, puntualizó el comunicado de la cartera.