Colombianos ya no quieren comprar ni casa ni carro: Fedesarrollo expuso las razones detrás

Muchos pensarían que uno de los anhelos de los colombianos, que diariamente salen de sus casas para trabajar o estudiar, es invertir en activos como una casa o una propiedad o comprar algún tipo de lujo que les ofrezca mayor estabilidad y comodidad, como lo es un carro.

Sin embargo, una reciente encuesta hecha por la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, más conocida como Fedesarrollo, demostró lo contrario.

Estas son las cifras de Fedesarrollo. Foto: Getty Images/iStockphoto

El centro de pensamiento aseguró que en la época actual y tras analizar el panorama económico y social, los colombianos no quieren comprar ni casa ni carro, dado que la intención principal de muchos está enfocada en otro tipo de gastos, más relacionados con urgencias o necesidades.

La encuesta hizo un análisis en varias de las ciudades del país y la intención de adquisición de estos bienes cae en cinco de ellas, que son claves dentro de la cifra.

“La disposición a comprar vivienda se redujo en 2,4 puntos porcentuales en febrero de 2026 frente al mes anterior y en 0,1 puntos porcentuales con respecto a febrero de 2025. Al analizar por ciudades, se observa que la disposición a comprar vivienda aumentó en una de las cinco ciudades analizadas, relativo a enero de 2026″, indica el documento.

Así está la cifra de intención de compra de vivienda en febrero del 2026. Foto: Getty Images

Respecto al desagregado por ciudades, se evidenció un aumento de la disposición en la ciudad de Medellín, con 14,9 puntos porcentuales. En contraste, se registró una caída en Barranquilla, con -17,7 puntos porcentuales; Cali, con -9,2 puntos porcentuales; Bucaramanga, con -7,9 puntos porcentuales y en Bogotá, con -2,9 puntos porcentuales.

De otro lado se detalla que en el sector de vehículos también hay un descenso. En febrero de 2026, la disposición a comprar vehículo registró un balance de - 25,9%, lo que significa una baja de 6,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior (-19,8%).

Frente a febrero de 2025 (-45,3%), se observa que la disposición a comprar vehículo incrementó en 19,4 puntos porcentuales.