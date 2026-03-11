Economía

Dian hizo nueva advertencia por estafa: delincuentes solicitan supuesto pago de arancel por envíos fantasma

La entidad se pronunció frente a la situación.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 11:34 a. m.
DIAN
DIAN Foto: Bani Gabriel Ortega

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se pronunció en la mañana de este 11 de marzo, para alertar a los usuarios de la entidad, que podrían verse inmersos en una nueva modalidad de estafa que están adelantando delincuentes.

Aseguran que se encuentran enviando oficios falsos que incluyen nombres firmas y logos que no corresponden a la entidad, con el fin de exigir pagos por supuestos aranceles de importación de productos provenientes desde el exterior bajo la modalidad de envíos urgentes.

Entrevista Director y Feria de Servicios de la DIAN Seccional Cali.
Esta es la estafa que denunció la Dian. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Los oficios se presentan como aparentes comunicaciones oficiales de la Dian, quienes buscan presionar a víctimas con algunos cobros urgentes por aranceles de importación, solicitando el pago de montos elevados en supuestos canales oficiales no autorizados.

Dada la situación, la Dian le recordó a la ciudadanía que las comunicaciones oficiales solo se realizan desde correos con dominio @dian.gov.co. Precisan que la entidad no notifica a través de correos no institucionales o WhatsApp.

Tampoco se solicitan pagos a cuentas bancarias personales. La Dian tampoco delega cobros tributarios o aduaneros en empresas privadas de mensajería.

Esto es lo que debe hacer sobre la nueva modalidad de estafa. Foto: istock

“Todo trámite oficial puede verificarse en www.dian.gov.co o en los canales de atención autorizados. Los procesos de notificación, citación o actuaciones administrativas cuentan con protocolos estrictos y verificables”, precisan.

La Dian también hizo algunas recomendaciones para los usuarios. Es importante que desconfíe de los mensajes con tono de urgencia o amenazas de sanciones inmediatas. Tampoco deben entregar datos personales ni consignar dinero sin verificar la información. Deben además consultar directamente con la Dian cualquier notificación dudosa.

Esta es la comunicación dudosa que llega a algunos usuarios:

Dian alertó por nueva modalidad de estafa.
Dian alertó por nueva modalidad de estafa. Foto: DIAN