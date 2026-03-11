Uso del gas en cilindros subió 7,6 % en 2025, ante crisis del gas natural. ¿Qué implica?

La demanda de gas licuado de petróleo-GLP está en aumento, y en 2025 subió en 7,6 %, ante el panorama del gas natural, que ha evidenciado problemas estructurales de abastecimiento en Colombia. Así lo muestran las cifras, según las cuales, “la menor disponibilidad de gas natural, desde 2024, ha llevado a la industria a sustituir cerca de 38 giga BTU-día (GBTUD), siendo el GLP el principal sustituto competitivo”, señaló Gasnova, al destapar los resultados del sector en 2025.

Este combustible, que contiene una mezcla de hidrocarburos -en particular, gas propano y butano-, se está consolidando como un aliado del gas natural y, según Alejandro Martínez, presidente de Gasnova, viene siendo impulsado por la demanda industrial y comercial, que creció en 126 %. No obstante, el uso residencial sigue siendo el mayoritario.

Principales sustitutos del gas natural. El GLP lleva la delantera. Foto: Gasnova / Informe

Varias novedades surgen de la información suministrada por Gasnova, gremio que agrupa a compañías que representan el 78 % del mercado del GLP envasado (cilindros) y el 42 % del que se lleva a través de redes de distribución.

En primer lugar, hay que señalar que el gas que primordialmente se envasa en cilindros, lo que exige que su transporte se haga a través de vías terrestres, no es un asunto de las regiones más apartadas del país, como en ocasiones se cree. De hecho, Antioquia es el departamento que más incrementó la demanda de este tipo de combustible, que cuando está envasado no tiene subsidios, pese a llegar a población vulnerable; y cuando llega por tubería si recibe apoyos estatales.

En el escalafón de departamentos con más consumidores de GLP, además de Antioquia, con un 18,8 % de la demanda, le siguen Cundinamarca, con el 11,8 %; Valle, con 8,2 %, y Nariño, con 7,1 %. En Bogotá, la demanda es de 4,8 %, en parte, por la masificación del gas natural.

Transporte de GLP Foto: Agremgas

Noticia en desarrollo...