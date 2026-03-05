Este 5 de marzo, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) se pronunció a través de una rueda de prensa, asegurando una fuerte preocupación por el regreso de la industria colombiana a los combustibles más contaminantes, tras una menor disponibilidad del gas, un hidrocarburo altamente utilizado en la transición energética.

Aseguraron que la razón principal justamente es la estrechez en la oferta de gas natural en Colombia. Esta ha generado efectos ambientales. Indican que la industria colombiana ha sustituido cerca de 38,6 GBTUD de gas natural por combustibles más contaminantes, lo que provocó un aumento cercano a 164 mil toneladas adicionales de CO₂ equivalente al año.

La industria tiene una alta participación en el uso del hidrocarburo. Foto: Naknakhone - stock.adobe.com

Sector industrial, el que más demanda gas

Es importante tener en cuenta que el sector industrial ha sido un gran demandante de gas, al concentrar cerca de una tercera parte de la demanda nacional. Históricamente, ha utilizado este hidrocarburo para sustituir combustibles más contaminantes como el carbón y el fuel oil en sectores como alimentos, cemento, papel, vidrio y metalurgia.

Pese a ello, detalló un escenario preocupante: “Entre 2025 y enero de 2026, las industrias dejaron de comprar cerca de 38 GBTUD de gas natural, equivalente al 16 % de la demanda industrial no regulada, migrando hacia otras fuentes de energía coyunturalmente más económicas, pero de mayor impacto ambiental”.

Precisan además que la sustitución se dio de la siguiente manera.

50 % hacia GLP

23 % hacia carbón

12 % hacia bagazo

10 % hacia fuel oil

5 % hacia electricidad

Estas son las cifras que entregaron. Foto: Getty Images

La situación llevó a que las emisiones industriales alcanzaran cerca de 997 mil toneladas de CO₂ al año, es decir, 164 mil toneladas adicionales frente al escenario en el que se hubiera mantenido el consumo de gas natural.

“Estamos viendo un retroceso silencioso en la transición energética del país. Durante décadas, el gas natural permitió que la industria colombiana fuera más limpia y competitiva. Hoy la pérdida de autosuficiencia en gas está obligando a migrar hacia combustibles más contaminantes”, afirmó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

Luz Stella Murgas. Presidente de Naturgas, se refirió al dato respecto a una mayor generación de contaminantes por parte de las industrias. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO