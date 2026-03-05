Economía

“Retroceso en la transición energética”: Naturgas asegura que la industria colombiana aumentó uso de combustibles contaminantes

Esto dijo el gremio tras la menor exploración y explotación del hidrocarburo, por decisión del actual Gobierno.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 11:44 a. m.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, reveló un nuevo informe.
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, reveló un nuevo informe. Foto: Getty Images

Este 5 de marzo, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) se pronunció a través de una rueda de prensa, asegurando una fuerte preocupación por el regreso de la industria colombiana a los combustibles más contaminantes, tras una menor disponibilidad del gas, un hidrocarburo altamente utilizado en la transición energética.

Aseguraron que la razón principal justamente es la estrechez en la oferta de gas natural en Colombia. Esta ha generado efectos ambientales. Indican que la industria colombiana ha sustituido cerca de 38,6 GBTUD de gas natural por combustibles más contaminantes, lo que provocó un aumento cercano a 164 mil toneladas adicionales de CO₂ equivalente al año.

Trabajadores
La industria tiene una alta participación en el uso del hidrocarburo. Foto: Naknakhone - stock.adobe.com

Sector industrial, el que más demanda gas

Es importante tener en cuenta que el sector industrial ha sido un gran demandante de gas, al concentrar cerca de una tercera parte de la demanda nacional. Históricamente, ha utilizado este hidrocarburo para sustituir combustibles más contaminantes como el carbón y el fuel oil en sectores como alimentos, cemento, papel, vidrio y metalurgia.

Pese a ello, detalló un escenario preocupante: “Entre 2025 y enero de 2026, las industrias dejaron de comprar cerca de 38 GBTUD de gas natural, equivalente al 16 % de la demanda industrial no regulada, migrando hacia otras fuentes de energía coyunturalmente más económicas, pero de mayor impacto ambiental”.

Compra y reventa de gas puede generar aumentos de precios que la SuperServicios tiene bajo la lupa

Precisan además que la sustitución se dio de la siguiente manera.

  • 50 % hacia GLP
  • 23 % hacia carbón
  • 12 % hacia bagazo
  • 10 % hacia fuel oil
  • 5 % hacia electricidad
Gas Natural aplicación
Estas son las cifras que entregaron. Foto: Getty Images

La situación llevó a que las emisiones industriales alcanzaran cerca de 997 mil toneladas de CO₂ al año, es decir, 164 mil toneladas adicionales frente al escenario en el que se hubiera mantenido el consumo de gas natural.

Esta institución, una de las más atacadas por Gustavo Petro, le entregará billonarios recursos al Gobierno. ¿Paradoja?

“Estamos viendo un retroceso silencioso en la transición energética del país. Durante décadas, el gas natural permitió que la industria colombiana fuera más limpia y competitiva. Hoy la pérdida de autosuficiencia en gas está obligando a migrar hacia combustibles más contaminantes”, afirmó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas.

Luz Stella Murgas
Luz Stella Murgas. Presidente de Naturgas, se refirió al dato respecto a una mayor generación de contaminantes por parte de las industrias. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

