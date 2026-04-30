Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este jueves, 30 de abril de 2026

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, exactamente las importaciones y exportaciones, fijación de precios de productos básicos como el petróleo, pago de deuda externa y como refugio de valor, afectando directamente la inflación y el poder adquisitivo local. Su fluctuación cambia los costos de vida diarios.

Durante los últimos días, la moneda americana se ha comportado de manera volátil en Colombia, alcanzando precios elevados y luego bajando a mínimos. Esto ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, quienes se han visto motivados a comprar o vender divisas dados los momentos de alto movimiento.

La cotización del dólar continúa marcando el pulso de la economía y las decisiones financieras en Colombia. Foto: getty images

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para realizar este tipo de transacciones, dado que permiten estos procesos sin necesidad de realizar numerosos trámites o presentar muchos documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves, 30 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.590 y de venta de $3.700.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,616 3,682 66 Cali 3,510 3,635 125 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,620 3,650 30 Medellín 3,501 3,641 140 Pereira 3,590 3,670 80

La volatilidad del dólar refleja las tensiones geopolíticas y los movimientos de los mercados globales. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Compra Venta TRM jueves 30 de abril de 2026 3553.2 3660 3621.86 miércoles 29 de abril de 2026 3553.2 3660 3633.76 martes 28 de abril de 2026 3557.2 3666.4 3593.17 lunes 27 de abril de 2026 3546.6 3654.2 3551.17 domingo 26 de abril de 2026 3537.2 3650.8 3551.17 sábado 25 de abril de 2026 3539.8 3649.8 3551.17 viernes 24 de abril de 2026 3534.8 3649.6 3560.62 jueves 23 de abril de 2026 3541.6 3659.8 3568.88 miércoles 22 de abril de 2026 3554.8 3666.4 3576.05 martes 21 de abril de 2026 3546 3659 3573.3

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,615 3,665 50 Cambios Kapital 3,610 3,650 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,620 3,650 30 Latin Cambios 3,600 3,670 70 Miss Money Cambios 3,610 3,660 50 Money Cambios WC 3,625 3,655 30 Punto Dollar 3,550 3,700 150 Smart Exchange 3,610 3,650 40

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El comportamiento del dólar sigue siendo un indicador clave para inversionistas y analistas económicos. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.