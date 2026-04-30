Divisas

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este jueves, 30 de abril de 2026

Este es el movimiento de la divisa durante la jornada de hoy.

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Redacción Semana
30 de abril de 2026 a las 8:29 a. m.
El dólar mantiene su protagonismo en los mercados internacionales en medio de la incertidumbre económica global.
El dólar mantiene su protagonismo en los mercados internacionales en medio de la incertidumbre económica global. Foto: Adobe Stock

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, exactamente las importaciones y exportaciones, fijación de precios de productos básicos como el petróleo, pago de deuda externa y como refugio de valor, afectando directamente la inflación y el poder adquisitivo local. Su fluctuación cambia los costos de vida diarios.

Durante los últimos días, la moneda americana se ha comportado de manera volátil en Colombia, alcanzando precios elevados y luego bajando a mínimos. Esto ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, quienes se han visto motivados a comprar o vender divisas dados los momentos de alto movimiento.

La cotización del dólar continúa marcando el pulso de la economía y las decisiones financieras en Colombia.
La cotización del dólar continúa marcando el pulso de la economía y las decisiones financieras en Colombia. Foto: getty images

Las casas de cambio son establecimientos predilectos para realizar este tipo de transacciones, dado que permiten estos procesos sin necesidad de realizar numerosos trámites o presentar muchos documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa hoy jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves, 30 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.590 y de venta de $3.700.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6163,68266
Cali3,5103,635125
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6203,65030
Medellín3,5013,641140
Pereira3,5903,67080
Dólar Dólares
La volatilidad del dólar refleja las tensiones geopolíticas y los movimientos de los mercados globales. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaCompraVentaTRM
jueves 30 de abril de 20263553.236603621.86
miércoles 29 de abril de 20263553.236603633.76
martes 28 de abril de 20263557.23666.43593.17
lunes 27 de abril de 20263546.63654.23551.17
domingo 26 de abril de 20263537.23650.83551.17
sábado 25 de abril de 20263539.83649.83551.17
viernes 24 de abril de 20263534.83649.63560.62
jueves 23 de abril de 20263541.63659.83568.88
miércoles 22 de abril de 20263554.83666.43576.05
martes 21 de abril de 2026354636593573.3

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6153,66550
Cambios Kapital3,6103,65040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6203,65030
Latin Cambios3,6003,67070
Miss Money Cambios3,6103,66050
Money Cambios WC3,6253,65530
Punto Dollar3,5503,700150
Smart Exchange3,6103,65040

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Dólar Dólares
El comportamiento del dólar sigue siendo un indicador clave para inversionistas y analistas económicos. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.