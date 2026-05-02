Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este sábado, 2 de mayo, en Colombia: así se cotiza la divisa

El dólar estadounidense es la moneda más influyente a nivel mundial. Es la más utilizada en el comercio internacional y en las transacciones financieras globales. Su predominio se sustenta en la solidez económica de Estados Unidos y en la magnitud de sus mercados financieros.

Asimismo, es importante tener en cuenta que muchos países mantienen sus reservas en dólares como mecanismo para enfrentar posibles crisis, lo que refuerza su confianza y estabilidad.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en Colombia, manteniéndose sobre un rango de los $3.500 a $3.700, lo que ha llamado la atención de miles de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan generar una rentabilidad con la moneda o un mayor rendimiento.

Si usted desea saber cómo se está comportando el dólar en casas de cambio, tanto para venta como para compra de la divisa, aquí le contamos.

Precio del dólar en casas de cambio

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 2 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,580 y de venta de $ 3,690

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,610 3,670 60 Cali 3,520 3,650 130 Cartagena 3,750 3,980 230 Medellín 3,570 3,720 150 Pereira 3,730 3,800 70

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Compra Venta TRM sábado, 2 de mayo de 2026 3580 3690 3621.86 viernes, 1 de mayo de 2026 3580 3690 3621.86 jueves 30 de abril de 2026 3553.2 3660 3621.86 miércoles 29 de abril de 2026 3553.2 3660 3633.76 martes 28 de abril de 2026 3557.2 3666.4 3593.17 lunes 27 de abril de 2026 3546.6 3654.2 3551.17 domingo 26 de abril de 2026 3537.2 3650.8 3551.17 sábado 25 de abril de 2026 3539.8 3649.8 3551.17 viernes 24 de abril de 2026 3534.8 3649.6 3560.62 jueves 23 de abril de 2026 3541.6 3659.8 3568.88 miércoles 22 de abril de 2026 3554.8 3666.4 3576.05 martes 21 de abril de 2026 3546 3659 3573.3

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

El dólar estadounidense es la moneda más influyente a nivel mundial. Foto: Colprensa

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Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,610 3,660 50 Cambios Kapital 3,620 3,650 30 Cambios Monkey 3,600 3,680 80 Cambios Vancouver 3,610 3,650 40 Latin Cambios 3,600 3,670 70 Miss Money Cambios 3,610 3,660 50 Money Cambios WC 3,600 3,680 80

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.