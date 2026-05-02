Economía

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este sábado, 2 de mayo, en Colombia: así se cotiza la divisa

La cotización del dólar influye directamente en sectores estratégicos.

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Redacción Semana
2 de mayo de 2026 a las 9:10 a. m.
El dólar estadounidense es la moneda más influyente a nivel mundial.
El dólar estadounidense es la moneda más influyente a nivel mundial. Foto: Adobe Stock

El dólar estadounidense es la moneda más influyente a nivel mundial. Es la más utilizada en el comercio internacional y en las transacciones financieras globales. Su predominio se sustenta en la solidez económica de Estados Unidos y en la magnitud de sus mercados financieros.

Asimismo, es importante tener en cuenta que muchos países mantienen sus reservas en dólares como mecanismo para enfrentar posibles crisis, lo que refuerza su confianza y estabilidad.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en Colombia, manteniéndose sobre un rango de los $3.500 a $3.700, lo que ha llamado la atención de miles de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan generar una rentabilidad con la moneda o un mayor rendimiento.

Si usted desea saber cómo se está comportando el dólar en casas de cambio, tanto para venta como para compra de la divisa, aquí le contamos.

Precio del dólar en casas de cambio

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 2 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,580 y de venta de $ 3,690

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6103,67060
Cali3,520 3,650130
Cartagena3,7503,980230
Medellín3,5703,720150
Pereira3,7303,80070

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaCompraVentaTRM
sábado, 2 de mayo de 2026358036903621.86
viernes, 1 de mayo de 2026358036903621.86
jueves 30 de abril de 20263553.236603621.86
miércoles 29 de abril de 20263553.236603633.76
martes 28 de abril de 20263557.23666.43593.17
lunes 27 de abril de 20263546.63654.23551.17
domingo 26 de abril de 20263537.23650.83551.17
sábado 25 de abril de 20263539.83649.83551.17
viernes 24 de abril de 20263534.83649.63560.62
jueves 23 de abril de 20263541.63659.83568.88
miércoles 22 de abril de 20263554.83666.43576.05
martes 21 de abril de 2026354636593573.3

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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El dólar estadounidense es la moneda más influyente a nivel mundial. Foto: Colprensa
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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6103,66050
Cambios Kapital3,6203,65030
Cambios Monkey3,6003,68080
Cambios Vancouver3,6103,65040
Latin Cambios3,6003,67070
Miss Money Cambios3,6103,66050
Money Cambios WC3,6003,68080

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.