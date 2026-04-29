Precio del dólar en casas de cambio para el miércoles 29 de abril de 2026

El dólar es la divisa clave en Colombia porque es la moneda de referencia para el comercio exterior, la deuda externa y la inversión extranjera.

En medio de tensiones globales y locales, el dólar abre más barato hoy miércoles en Colombia

Su fluctuación incide en la inflación al encarecer importaciones, alimentos, insumos, tecnología y afecta la competitividad exportadora, como el petróleo y el café, impactando directamente el costo de vida local y la deuda del país.

Dólar cierra más barato la jornada del miércoles 29 de abril; la moneda se vio influenciada por factores externos

Durante los últimos días, el dólar se ha comportado de manera inestable y altamente volátil en el país. En la jornada del pasado lunes, la moneda se impulsó cerca de $90 en un solo día. Pasó de estar en $3.550 a llegar a unos $3.640.

La tasa de cambio vuelve a ser protagonista y marca el pulso de los mercados en Colombia. Foto: Universal Images Group via Getty

Quienes se han interesado por la moneda han buscado distintos mecanismos para adquirirla. Las casas de cambio son fundamentales porque actúan como intermediarios financieros seguros y accesibles para la compra y venta de divisas extranjeras, facilitando el turismo, el comercio internacional y el envío de remesas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se está moviendo este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 29 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.548,54 y de venta de $3.654,38.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,620 3,690 62 Cali 3,510 3,635 125 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,610 3,650 50 Medellín 3,504 3,645 142 Pereira 3,590 3,660 90

La divisa estadounidense se mueve entre tensiones externas y factores internos de la economía colombiana. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 29 de abril de 2026 3.620.6 3.635.4 3,633.76 martes 28 de abril de 2026 3548.54 3654.38 3593.17 lunes 27 de abril de 2026 3548.54 3654.38 3551.17 domingo 26 de abril de 2026 3539.58 3651.67 3551.17 sábado 25 de abril de 2026 3542.29 3650.63 3551.17 viernes 24 de abril de 2026 3537.08 3650.42 3560.62 jueves 23 de abril de 2026 3543.33 3660.21 3568.88 miércoles 22 de abril de 2026 3555.83 3665.83 3576.05 martes 21 de abril de 2026 3548.75 3660.63 3573.3

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El comportamiento del dólar sigue impactando el bolsillo de los colombianos y las decisiones económicas. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.