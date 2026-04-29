Mientras miles de aficionados esperan la llegada del álbum y las láminas oficiales a los puntos de venta para empezar a llenar páginas con figuras de sus ídolos, los ciberdelincuentes se adelantaron y están cometiendo diversas estafas digitales.

Todo lo que debe saber para completar el álbum Panini del Mundial 2026: precios, láminas, pasta dura y blanda

Una reciente alerta de la compañía de ciberseguridad Kaspersky encendió las alarmas: al menos 20 sitios web fraudulentos han sido detectados en América Latina, diseñados para imitar las páginas oficiales de venta del álbum y sus tradicionales sobres de stickers. De estos, 13 están enfocados en países de habla hispana, incluido Colombia.

Álbum Panini contará con más de 900 figuritas relacionadas al Mundial 2026 Foto: Caprtura a video de @PaniniAmerica

El modus operandi es tan sofisticado como preocupante. Las páginas falsas replican casi a la perfección el diseño, los colores y la experiencia de compra de los sitios legítimos.

A simple vista, es casi imposible notar la diferencia. Allí ofrecen desde álbumes de tapa dura hasta combos con paquetes de láminas, todo con precios “imperdibles” que buscan activar la urgencia del comprador.

La trampa digital

El gancho principal es claro: precios muy por debajo del mercado. En plena expectativa por el lanzamiento, los estafadores apelan al miedo de quedarse sin el producto y a la emoción que despierta el evento deportivo.

Este es el dineral que tendría que gastar para completar el álbum Panini del Mundial 2026: cada vez es más costoso

El proceso está cuidadosamente diseñado. El usuario entra, agrega productos al carrito, calcula envíos e incluso ve secciones de “productos relacionados”. Todo parece legítimo. Sin embargo, al momento de pagar, la historia cambia: en lugar de pasarelas seguras, se solicita una transferencia directa a cuentas de terceros.

El álbum se venderá en los principales comercios del país. Foto: FIFA

Una vez hecho el pago, el dinero desaparece rápidamente a través de múltiples cuentas, lo que hace casi imposible su recuperación.

Cómo se mueve la estafa en Colombia

En el país, estas estafas están circulando principalmente a través de cadenas en WhatsApp y anuncios en redes sociales como Instagram. Es decir, llegan directamente al usuario, disfrazadas de oportunidades exclusivas o preventas limitadas.

El riesgo aumenta porque muchas de estas publicaciones parecen venir de tiendas confiables o incluyen enlaces que, a simple vista, lucen auténticos.