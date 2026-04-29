La USO, sindicato de Ecopetrol, solicitó al Ministerio de Hacienda una reunión para debatir el plan de venta de activos de la compañía

La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de Ecopetrol, solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la programación de una reunión institucional para discutir la información que ha circulado recientemente sobre una eventual venta de negocios de Ecopetrol.

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“La Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera – USO se permite solicitar respetuosamente la programación de un espacio de reunión institucional con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de abordar la información recientemente divulgada en medios de comunicación relacionada con una eventual venta de negocios de Ecopetrol, contenida en documentos remitidos al Congreso de la República”, destaca la USO.

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💰Frente al Plan de Enajenación mediante el cual el Gobierno plantea la venta de más de $50,5 billones en activos de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera ha solicitado al Ministerio de Hacienda y a la alta administración de… pic.twitter.com/WB6QyXPt0b — USO Colombia (@usofrenteobrero) April 29, 2026

La organización sindical, que representa a trabajadores del sector petrolero y energético, expresó su preocupación por las versiones difundidas en medios de comunicación, las cuales estarían sustentadas en documentos enviados al Congreso de la República.

Según la USO, estas posibles decisiones tendrían implicaciones significativas sobre el patrimonio público, la estructura de la empresa, su sostenibilidad financiera, el empleo y la soberanía energética del país.

En su solicitud al ministro Germán Ávila Plazas, la junta directiva nacional del sindicato solicitó la necesidad de un espacio de diálogo directo para aclarar varios puntos importantes.

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Entre ellos, el alcance real de la información divulgada, los activos que podrían ser objeto de venta o desinversión, los criterios técnicos y financieros que sustentarían dichas decisiones y los posibles impactos sobre la operación de la compañía y sus trabajadores.

La USO señala que espera la confirmación de la reunión. Foto: Guillermo Torres

“La solicitud de esta reunión obedece a la necesidad de promover escenarios de interlocución transparente frente a decisiones de alto interés público, así como de escuchar las posiciones institucionales sobre temas sensibles para el país y para miles de trabajadores del sector energético”, complementa la USO.

El sindicato subrayó que este encuentro contribuiría a fortalecer la transparencia y a generar confianza frente a la información que actualmente circula en la opinión pública. Además, insistió en la importancia de escuchar las distintas posiciones institucionales sobre un asunto que califican como sensible para el país y para miles de trabajadores del sector energético.