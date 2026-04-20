Nuevos apartes del pliego de peticiones de la Unión Sindical Obrera (USO) a Ecopetrol volvieron a encender el debate público, luego de que se conocieran documentos que detallan algunas de las exigencias económicas y logísticas planteadas en la negociación colectiva.

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La controversia tomó fuerza tras un pronunciamiento del representante electo, Daniel Briceño, quien divulgó en redes sociales varios de los puntos del pliego.

“Esto le está pidiendo la USO a Ecopetrol en su nuevo pliego de peticiones:7 camionetas nuevas para los directivos de la USO. La construcción de 5 sedes sindicales por hasta 20 mil millones. Un auxilio de seguridad para la junta directiva de la USO por $212.482.133 trimestral. Un auxilio de seguridad de $13.064.463 trimestral para cada uno de los trabajadores miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación a la que se encuentre afiliada la USO”, escribió Briceño en sus redes sociales.

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Una denuncia circula entre altos ejecutivos del sector energético y hoy está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Foto: JOHAN TORO-SEMANA

La solicitud de un auxilio económico para la adquisición de siete vehículos nuevos tipo camioneta 4x4, destinados a complementar el parque automotor del sindicato. Según el documento, estos automotores serían adicionales a los ya contemplados en acuerdos previos y su renovación se daría dentro de la vigencia de la nueva convención colectiva.

Otro de los aspectos que ha generado discusión es la propuesta para que Ecopetrol subsidie la construcción de cinco sedes sindicales, así como el mantenimiento de las existentes. El texto señala que estos proyectos no deberían superar un costo total de 20 mil millones de pesos, cifra que ha sido objeto de críticas por su magnitud.

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Para 2025, se prevé una caída en las utilidades de Ecopetrol superior al 30 por ciento. Foto: ADOBE STOCK

A esto se suman solicitudes relacionadas con apoyos en materia de seguridad. De acuerdo con lo expuesto por Briceño, el pliego incluiría auxilios económicos periódicos tanto para la junta directiva del sindicato como para integrantes de organizaciones sindicales a las que esté afiliada la USO.

Los documentos también contemplan otros puntos menos visibles en la discusión pública, como el fortalecimiento de procesos de formación para líderes sindicales mediante programas académicos, y la participación del sindicato en espacios de inducción a nuevos trabajadores de la empresa.

Además, se incluyen disposiciones relacionadas con el acceso a información de la compañía y mecanismos de reporte en casos de accidentes o hechos violentos que involucren a dirigentes sindicales en el ejercicio de sus funciones.