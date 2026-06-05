Concluyó la mesa tripartita entre trabajadores petroleros y el Gobierno, pero no hubo acuerdo laboral con la USO

Una segunda jornada de la mesa tripartita convocada por el Ministerio de Trabajo, con participación de la subdirectiva del Meta, de la Unión Sindical Obrera, y las empresas del sector petrolero, concluyó este viernes sin que se lograra un acuerdo en el conflicto laboral.

Aunque se intenta promover el diálogo, para tratar de llegar a un punto medio en la situación, derivada de la solicitud de la USO —Meta—, de reinterpretar el pago correspondiente al trabajo en días dominicales, entre otras peticiones, se habrían presentado actos reprochables, como la de acciones dirigidas contra quienes se oponen a la controversia laboral.

Según el gremio Campetrol, que representa a algunas empresas que operan en la zona, en vez de canales de diálogo técnico, jurídico e institucional, se han utilizado bloqueos y ya en el Meta han sido afectados 16 equipos de taladro y alrededor de 1.120 trabajadores.

Unión Sindical Obrera-USO, de trabajadores de Ecopetrol, en paro de 24 horas, por dificultad para negociar el pliego de peticiones. Foto: USO / Cortesía

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