Economía

Dian habilitó consulta de información exógena del 2025: así puede descargarla

Los contribuyentes ya pueden revisar la información que servirá como guía para diligenciar la declaración de renta correspondiente al año fiscal 2025.

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Redacción Semana
21 de julio de 2026 a las 10:51 a. m.
La DIAN habilitó la consulta de la información exógena del año gravable 2025, un insumo clave para preparar la declaración de renta antes del inicio de los vencimientos en agosto.
La DIAN habilitó la consulta de la información exógena del año gravable 2025, un insumo clave para preparar la declaración de renta antes del inicio de los vencimientos en agosto. Foto: SEMANA

Falta poco menos de un mes para que inicie formalmente el calendario con los vencimientos para la declaración de renta del año fiscal 2025. Es por ello que miles de contribuyentes están a la expectativa de la información exógena, para empezar su proceso.

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Esta información es un conjunto de reportes anuales que ciertas personas naturales y jurídicas deben presentar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. En este informe se detallan todas las operaciones financieras y comerciales realizadas con terceros como clientes, proveedores, socios, etc., durante el año fiscal.

Colombia tiene una larga historia de impuesto al patrimonio bajo distintos nombres y estructuras. Sin embargo, no es una figura tributaria común a nivel mundial.
Desde este 21 de julio, la DIAN puso a disposición de los ciudadanos la información exógena, que reúne datos sobre ingresos, pagos, cuentas bancarias, compras y otras operaciones reportadas por terceros. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

También incluye información como salarios y pagos laborales, retenciones en la fuente, saldos e intereses en cuentas bancarias, consumos con tarjetas de crédito, compras de bienes y operaciones inmobiliarias y notariales.

El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023.
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La Dian anunció hace algunas horas que a partir de este martes 21 de julio, la entidad pondrá a disposición de los contribuyentes la información exógena reportada por terceros correspondiente al año gravable 2025, para facilitar que muchos puedan cumplir a tiempo con su declaración de renta, cuyos vencimientos de pago y presentación iniciará este 12 de agosto y finalizarán el 26 de octubre.

La declaración de renta es un cargo que las personas naturales deben pagar al Estado.
La información exógena disponible en el portal de la DIAN facilita la preparación de la declaración de renta, aunque la responsabilidad de reportar las cifras correctas sigue siendo del contribuyente. Foto: Getty Images

¿Cómo consultar la información?

Para consulta y descarga, los usuarios deben estar inscritos en el Registro Único Tributario, es importante que ingrese al portal institucional de la DIAN www.dian.gov.co a través de la opción ‘Portal Transaccional’, utilizando su usuario y contraseña registrados.

Adicional a ello, detallaron que “la información exógena se constituye en una herramienta de apoyo y guía para diligenciar el Formulario 210 o para utilizar el programa Ayuda Renta. Sin embargo, en ninguna circunstancia, reemplaza la realidad económica del ciudadano”.

Es decir, la obligación legal y la responsabilidad de declarar las cifras reales recae única y exclusivamente sobre el contribuyente, quien debe respaldar su declaración en soportes válidos.

Según cálculos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) 3,5 millones de personas en Colombia estaban obligadas a declarar renta en el 2020 sobre sus ingresos del 2019.
A pocas semanas del inicio del calendario tributario, la DIAN publicó la información exógena del año gravable 2025 para que los contribuyentes puedan verificar los datos reportados por terceros y preparar su declaración de renta. Foto: Getty images

Es importante que sepa que, si usted como contribuyente identifica diferencias entre los datos del reporte de la Dian y sus propios documentos de soporte, debe comunicarse directamente con la persona o entidad que emitió el reporte (banco, empleador, empresa, etc.) para que este realice la respectiva corrección ante la autoridad tributaria. La DIAN no realiza modificaciones a la información reportada por terceros.