Economía

Dólar amaneció al alza en Colombia: precio oficial para la jornada del 21 de julio

La moneda americana ha fluctuado de manera importante.

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Redacción Semana
21 de julio de 2026 a las 9:46 a. m.
El dólar continúa siendo una de las principales referencias del mercado cambiario y de la economía colombiana.
El dólar continúa siendo una de las principales referencias del mercado cambiario y de la economía colombiana. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 21 de julio en un precio de $ 3.250, lo que significó una baja de $ 12 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.262.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.250. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.239. El precio promedio es de $ 3.244.

Dólar dólares
Precio del dólar en casas de cambio para el martes, 21 de julio de 2026

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 183,50 millones, registrando además un volumen promedio de 650,72millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,09 % llegando a las 100,875 unidades.

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La cotización del dólar marca el comportamiento de los mercados y tiene efectos sobre importaciones, exportaciones y el costo de vida. Foto: Getty Images

Nuevos aranceles a 60 países anuncia funcionario estadounidense

Estados Unidos anunciará nuevos aranceles a unos 60 países en los próximos días, anticipó el martes el representante para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, durante una entrevista a CNBC.

Sus servicios han puesto en marcha investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, dirigidas en particular al trabajo forzoso, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana.

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Estos aranceles, que podrían afectar a los principales socios comerciales de Estados Unidos, deben reemplazar a impuestos aduaneros temporales del 10% instaurados por el presidente Donald Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado.

Empresas estadounidenses esperan millonarios reembolsos tras la decisión del gobierno de devolver aranceles cuestionados en tribunales.
Nuevos aranceles a 60 países anuncia funcionario estadounidense. Foto: Getty Images

“Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican”, dijo Greer a CNBC.

“Esperamos ver algunas acciones pronto”, añadió.