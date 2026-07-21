Dólar amaneció al alza en Colombia: precio oficial para la jornada del 21 de julio

El dólar inició la cotización de este 21 de julio en un precio de $ 3.250, lo que significó una baja de $ 12 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.262.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.250. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.239. El precio promedio es de $ 3.244.

Precio del dólar en casas de cambio para el martes, 21 de julio de 2026

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 183,50 millones, registrando además un volumen promedio de 650,72millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,09 % llegando a las 100,875 unidades.

La cotización del dólar marca el comportamiento de los mercados y tiene efectos sobre importaciones, exportaciones y el costo de vida. Foto: Getty Images

Nuevos aranceles a 60 países anuncia funcionario estadounidense

Estados Unidos anunciará nuevos aranceles a unos 60 países en los próximos días, anticipó el martes el representante para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, durante una entrevista a CNBC.

Sus servicios han puesto en marcha investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, dirigidas en particular al trabajo forzoso, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana.

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Estos aranceles, que podrían afectar a los principales socios comerciales de Estados Unidos, deben reemplazar a impuestos aduaneros temporales del 10% instaurados por el presidente Donald Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado.

Nuevos aranceles a 60 países anuncia funcionario estadounidense. Foto: Getty Images

“Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican”, dijo Greer a CNBC.

“Esperamos ver algunas acciones pronto”, añadió.