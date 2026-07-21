Dólar amaneció al alza en Colombia: precio oficial para la jornada del 21 de julio

El dólar inició la cotización de este 21 de julio en un precio de $ 3.250, lo que significó una baja de $ 12 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.262.
En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.250. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.239. El precio promedio es de $ 3.244.
En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 183,50 millones, registrando además un volumen promedio de 650,72millones.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,09 % llegando a las 100,875 unidades.
Nuevos aranceles a 60 países anuncia funcionario estadounidense
Estados Unidos anunciará nuevos aranceles a unos 60 países en los próximos días, anticipó el martes el representante para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, durante una entrevista a CNBC.
Sus servicios han puesto en marcha investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, dirigidas en particular al trabajo forzoso, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana.
Estos aranceles, que podrían afectar a los principales socios comerciales de Estados Unidos, deben reemplazar a impuestos aduaneros temporales del 10% instaurados por el presidente Donald Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado.
“Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican”, dijo Greer a CNBC.
“Esperamos ver algunas acciones pronto”, añadió.