Dólar en casas de cambio: así se mueve este 19 de julio en Colombia

El dólar es la moneda de reserva y referencia más utilizada en el mundo. Su importancia radica en que domina el comercio internacional, fija el precio de materias primas como el petróleo y guía las decisiones de inversión globales. Además, la fortaleza del dólar impacta directamente la inflación local, el costo de los productos importados y el valor de las exportaciones.
Invertir en dólares protege su dinero contra la devaluación y la inflación de monedas locales como el peso colombiano. Al ser una divisa global fuerte, ofrece estabilidad y le permite diversificar su portafolio, resguardar su poder adquisitivo y acceder a inversiones internacionales.
Si usted desea adquirir dólares, es importante que tenga en cuenta las variaciones en el mercado de las casas de cambio. Aquí le contamos cómo se ha movido la divisa.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este domingo
Análisis del mercado cambiario para este domingo, 19 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,246.50 y de venta de $3,394.25.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios en diferentes ciudades del país, puede consultarlos en el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Te lo Compran
|Te lo Venden
|Spread
|Bogotá
|3,318
|3,414
|96
|Cali
|3,200
|3,450
|250
|Cartagena
|3,150
|3,400
|250
|Cúcuta
|3,300
|3,365
|65
|Medellín
|3,222
|3,380
|158
|Pereira
|3,250
|3,420
|170
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|Domingo 19 de julio de 2026
|3246.5
|3394.25
|3262.58
|Sábado 18 de julio de 2026
|3246.5
|3394.25
|3262.58
|Viernes 17 de julio de 2026
|3241.5
|3388
|3221.41
|Jueves 16 de julio de 2026
|3224
|3383.25
|3233.91
|Miércoles 15 de julio de 2026
|3267.5
|3418.5
|3252.11
|Martes 14 de julio de 2026
|3321.76
|3442.35
|3248.87
|Lunes 13 de julio de 2026
|3342.35
|3464.12
|3248.87
|Domingo 12 de julio de 2026
|3341.76
|3464.12
|3248.87
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,350
|3,410
|60
|Cambios Kapital
|3,360
|3,400
|40
|Latin Cambios
|3,350
|3,430
|80
|Punto Dollar
|3,250
|3,450
|200
|Smart Exchange
|3,280
|3,380
|100
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial. Estos se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM y los valores de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.