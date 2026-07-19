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Dólar en casas de cambio: así se mueve este 19 de julio en Colombia

El dólar continúa registrando movimientos en el mercado cambiario, mientras inversionistas y ciudadanos siguen atentos a la evolución de la divisa.

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Redacción Semana
19 de julio de 2026 a las 11:00 a. m.
Precio del dólar
Precio del dólar Foto: Universal Images Group via Getty

El dólar es la moneda de reserva y referencia más utilizada en el mundo. Su importancia radica en que domina el comercio internacional, fija el precio de materias primas como el petróleo y guía las decisiones de inversión globales. Además, la fortaleza del dólar impacta directamente la inflación local, el costo de los productos importados y el valor de las exportaciones.

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Invertir en dólares protege su dinero contra la devaluación y la inflación de monedas locales como el peso colombiano. Al ser una divisa global fuerte, ofrece estabilidad y le permite diversificar su portafolio, resguardar su poder adquisitivo y acceder a inversiones internacionales.

Dolar Dolár
La cotización del dólar en Colombia varía diariamente de acuerdo con el comportamiento del mercado y las condiciones económicas nacionales e internacionales. Foto: Adobe Stock

Si usted desea adquirir dólares, es importante que tenga en cuenta las variaciones en el mercado de las casas de cambio. Aquí le contamos cómo se ha movido la divisa.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este domingo

Análisis del mercado cambiario para este domingo, 19 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,246.50 y de venta de $3,394.25.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en diferentes ciudades del país, puede consultarlos en el siguiente cuadro:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,3183,41496
Cali3,2003,450250
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,3003,36565
Medellín3,2223,380158
Pereira3,2503,420170

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

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Las casas de cambio ajustan constantemente sus tasas de compra y venta del dólar en respuesta a la oferta y la demanda de la moneda. Foto: Getty Images
FechaCompraVentaTRM
Domingo 19 de julio de 20263246.53394.253262.58
Sábado 18 de julio de 20263246.53394.253262.58
Viernes 17 de julio de 20263241.533883221.41
Jueves 16 de julio de 202632243383.253233.91
Miércoles 15 de julio de 20263267.53418.53252.11
Martes 14 de julio de 20263321.763442.353248.87
Lunes 13 de julio de 20263342.353464.123248.87
Domingo 12 de julio de 20263341.763464.123248.87

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,3503,41060
Cambios Kapital3,3603,40040
Latin Cambios3,3503,43080
Punto Dollar3,2503,450200
Smart Exchange3,2803,380100

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial. Estos se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

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El precio del dólar sigue siendo un referente para quienes realizan operaciones de ahorro, inversión, comercio exterior o viajes internacionales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM y los valores de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.