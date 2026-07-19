Dólar en casas de cambio: así se mueve este 19 de julio en Colombia

El dólar es la moneda de reserva y referencia más utilizada en el mundo. Su importancia radica en que domina el comercio internacional, fija el precio de materias primas como el petróleo y guía las decisiones de inversión globales. Además, la fortaleza del dólar impacta directamente la inflación local, el costo de los productos importados y el valor de las exportaciones.

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Invertir en dólares protege su dinero contra la devaluación y la inflación de monedas locales como el peso colombiano. Al ser una divisa global fuerte, ofrece estabilidad y le permite diversificar su portafolio, resguardar su poder adquisitivo y acceder a inversiones internacionales.

La cotización del dólar en Colombia varía diariamente de acuerdo con el comportamiento del mercado y las condiciones económicas nacionales e internacionales. Foto: Adobe Stock

Si usted desea adquirir dólares, es importante que tenga en cuenta las variaciones en el mercado de las casas de cambio. Aquí le contamos cómo se ha movido la divisa.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este domingo

Análisis del mercado cambiario para este domingo, 19 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,246.50 y de venta de $3,394.25.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en diferentes ciudades del país, puede consultarlos en el siguiente cuadro:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,318 3,414 96 Cali 3,200 3,450 250 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,300 3,365 65 Medellín 3,222 3,380 158 Pereira 3,250 3,420 170

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Las casas de cambio ajustan constantemente sus tasas de compra y venta del dólar en respuesta a la oferta y la demanda de la moneda. Foto: Getty Images

Fecha Compra Venta TRM Domingo 19 de julio de 2026 3246.5 3394.25 3262.58 Sábado 18 de julio de 2026 3246.5 3394.25 3262.58 Viernes 17 de julio de 2026 3241.5 3388 3221.41 Jueves 16 de julio de 2026 3224 3383.25 3233.91 Miércoles 15 de julio de 2026 3267.5 3418.5 3252.11 Martes 14 de julio de 2026 3321.76 3442.35 3248.87 Lunes 13 de julio de 2026 3342.35 3464.12 3248.87 Domingo 12 de julio de 2026 3341.76 3464.12 3248.87

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,350 3,410 60 Cambios Kapital 3,360 3,400 40 Latin Cambios 3,350 3,430 80 Punto Dollar 3,250 3,450 200 Smart Exchange 3,280 3,380 100

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial. Estos se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

El precio del dólar sigue siendo un referente para quienes realizan operaciones de ahorro, inversión, comercio exterior o viajes internacionales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para establecerlos, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM y los valores de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.