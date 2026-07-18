Invias asegura que no existe retraso en contrato del Túnel del Toyo: entrega depende de la Gobernación de Antioquia

Hace algunas horas, la Contraloría General de la República se pronunció haciendo una grave alerta por cuenta de un atraso significativo en el montaje de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, que son claves para que la obra pueda entrar oficialmente en funcionamiento.

A pesar de la difícil coyuntura del sector edificador, Amarilo cree que el escenario actual es de “transición hacia la reactivación”

Tras esta alerta, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), se pronunció asegurando que este contrato, para el suministro e instalación de los equipos electromecánicos del proyecto Túnel del Toyo – Guillermo Gaviria Echeverri avanza conforme al contrato.

Detallaron que no existe ningún atraso en el contrato de los equipos electromecánicos, sino que, por otro lado, la instalación depende de la terminación, certificación y entrega de las obras civiles a cargo de la Gobernación de Antioquia.

El Gobierno nacional afirmó que la instalación de los equipos electromecánicos depende de la culminación y entrega de las obras civiles que ejecuta la Gobernación de Antioquia. Foto: Foto: Gobernación de Antioquia.

“Desde el inicio del contrato quedó establecido que la instalación, configuración y puesta en marcha de los sistemas de ventilación, iluminación, energía, comunicaciones, protección contra incendios y Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) solo puede realizarse una vez las obras civiles hayan sido terminadas, certificadas y entregadas. Esta condición responde a criterios técnicos y de seguridad, y no a una decisión administrativa del Invías”, indicó el Instituto en un comunicado.

La apuesta de crecimiento que D1 tiene en el radar: “Nos encantaría ser una multirregional colombiana de retail”

Además indican que sería incorrecto afirmar que el proyecto ha entrado en funcionamiento por la ausencia de los equipos electromecánicos, pues hoy la pelota la tiene la Gobernación, justamente por las obras civiles a su cargo.

“Tampoco es correcta la afirmación de que “ya se materializó el riesgo”. El verdadero riesgo, el que sí produciría un detrimento patrimonial, sería instalarlos prematuramente en un entorno de obra civil activa que comprometería su calibración y las garantías de fábrica de una inversión de alta tecnología”, precisó.

El Tramo 1 del Túnel del Toyo ya alcanzó el 100 % de ejecución física, aunque aún debe completar los procesos de certificación y entrega para avanzar con el montaje de los sistemas electromecánicos. Foto: Diego Zuluaga/ PRESIDENCIA

¿Cómo se encuentra la obra actualmente?

Invias detalló que el Tramo 1 registra el 100 % de ejecución física, aún debe surtir los procesos de certificación y entrega formal, indispensables para habilitar el montaje electromecánico.

Por su parte, el Tramo 2 presenta un avance cercano al 80 %, pero conserva obras determinantes para la terminación del proyecto, entre ellas la excavación del Túnel 10, la construcción de los puentes 11, 12 y 13 sobre el río Tonusco mediante voladizos sucesivos y cerca de dos kilómetros de obras en bosque nativo que requieren previamente la construcción de vías industriales de acceso.

Invías señaló que el Tramo 2 del proyecto registra cerca del 80 % de avance y reiteró que la financiación de la obra aún depende de recursos pendientes por parte de la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín. Foto: Suministrada a SEMANA.

“La financiación integral del proyecto aún depende de recursos de las entidades territoriales. Según la información financiera permanecen pendientes de ingresar más de $1,69 billones correspondientes a aportes de la Gobernación de Antioquia y del Distrito de Medellín, además de vigencias futuras y otros aportes”, indicó la entidad.