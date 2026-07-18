Precio del dólar en Colombia: así se mueve este 18 de julio en casas de cambio

Cada vez son más los inversionistas y ahorradores que deciden invertir en dólares, como una estrategia clave para proteger tu dinero porque evita que pierda su poder adquisitivo frente a la inflación local y te permite diversificar tus inversiones en una de las monedas más estables y de mayor aceptación global.

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Es importante tener en cuenta que el dólar es la moneda más importante de la economía global porque actúa como principal reserva de valor mundial y es el medio de intercambio estándar para el comercio internacional de materias primas y productos básicos.

Bogotá y Cúcuta registran algunos de los spreads más bajos para el dólar este sábado, mientras que Cali y Cartagena presentan las mayores diferencias entre compra y venta. Foto: getty images

Muchos miran hacia las casas de cambio para realizar estas inversiones, dado que estas permiten adquirir y vender divisas sin realizar numerosos documentos o tener que hacer varios procesos. Por ello aquí le contamos cómo está fluctuando hoy.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este sábado 18 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 18 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,241.50 y de venta de $3,388.00.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,302 3,406 104 Cali 3,200 3,450 250 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,290 3,350 60 Medellín 3,216 3,373 157 Pereira 3,300 3,430 130

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Antes de comprar o vender dólares, compare las tasas ofrecidas por las diferentes casas de cambio para obtener una mejor cotización. Foto: El País

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM sábado 18 de julio de 2026 3241.5 3262.58 viernes 17 de julio de 2026 3241.5 3388 3221.41 jueves 16 de julio de 2026 3224 3383.25 3233.91 miércoles 15 de julio de 2026 3267.5 3418.5 3252.11 martes 14 de julio de 2026 3321.76 3442.35 3248.87 lunes 13 de julio de 2026 3342.35 3464.12 3248.87 domingo 12 de julio de 2026 3341.76 3464.12 3248.87 sábado 11 de julio de 2026 3343.53 3464.12 3248.87 viernes 10 de julio de 2026 3352.25 3482.75 3305.38 jueves 9 de julio de 2026 3392.63 3508.58 3339.65

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,350 3,410 60 Cambios Kapital 3,350 3,400 50 Latin Cambios 3,280 3,390 110 Punto Dollar 3,250 3,450 200 Smart Exchange 3,280 3,380 100

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.