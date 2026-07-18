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Precio del dólar en Colombia: así se mueve este 18 de julio en casas de cambio

Las casas de cambio continúan ajustando sus cotizaciones de acuerdo con la oferta y la demanda, por lo que los precios pueden variar entre ciudades y establecimientos.

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Redacción Semana
18 de julio de 2026 a las 7:15 a. m.
El precio promedio del dólar en las casas de cambio de Colombia se ubica este sábado 18 de julio en $3.241,50 para compra y $3.388 para venta.
El precio promedio del dólar en las casas de cambio de Colombia se ubica este sábado 18 de julio en $3.241,50 para compra y $3.388 para venta. Foto: El País

Cada vez son más los inversionistas y ahorradores que deciden invertir en dólares, como una estrategia clave para proteger tu dinero porque evita que pierda su poder adquisitivo frente a la inflación local y te permite diversificar tus inversiones en una de las monedas más estables y de mayor aceptación global.

Estimaciones de Credicorp Capital indican que el precio del dólar debería estar en 4.200 pesos, pero está más alto por la incertidumbre fiscal.
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Es importante tener en cuenta que el dólar es la moneda más importante de la economía global porque actúa como principal reserva de valor mundial y es el medio de intercambio estándar para el comercio internacional de materias primas y productos básicos.

Bogotá y Cúcuta registran algunos de los spreads más bajos para el dólar este sábado, mientras que Cali y Cartagena presentan las mayores diferencias entre compra y venta.
Bogotá y Cúcuta registran algunos de los spreads más bajos para el dólar este sábado, mientras que Cali y Cartagena presentan las mayores diferencias entre compra y venta. Foto: getty images

Muchos miran hacia las casas de cambio para realizar estas inversiones, dado que estas permiten adquirir y vender divisas sin realizar numerosos documentos o tener que hacer varios procesos. Por ello aquí le contamos cómo está fluctuando hoy.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este sábado 18 de julio

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 18 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,241.50 y de venta de $3,388.00.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,3023,406104
Cali3,2003,450250
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,2903,35060
Medellín3,2163,373157
Pereira3,3003,430130

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
Antes de comprar o vender dólares, compare las tasas ofrecidas por las diferentes casas de cambio para obtener una mejor cotización. Foto: El País
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
sábado 18 de julio de 20263241.53262.58
viernes 17 de julio de 20263241.533883221.41
jueves 16 de julio de 202632243383.253233.91
miércoles 15 de julio de 20263267.53418.53252.11
martes 14 de julio de 20263321.763442.353248.87
lunes 13 de julio de 20263342.353464.123248.87
domingo 12 de julio de 20263341.763464.123248.87
sábado 11 de julio de 20263343.533464.123248.87
viernes 10 de julio de 20263352.253482.753305.38
jueves 9 de julio de 20263392.633508.583339.65

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,3503,41060
Cambios Kapital3,3503,40050
Latin Cambios3,2803,390110
Punto Dollar3,2503,450200
Smart Exchange3,2803,380100

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

La iniciativa, avalada por Coljuegos, contempla la entrega de 1.040 bonos de consumo, cada uno por $2.350.000, que podrán utilizarse en cadenas de supermercados aliadas en todo el territorio nacional.
El dólar sigue siendo una de las principales alternativas de ahorro e inversión para quienes buscan proteger su dinero frente a la inflación y diversificar su patrimonio. Foto: Agencia 123rf