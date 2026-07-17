Que no lo deje el avión: esta es la cifra estimada de viajeros en transporte aéreo, por puente del 20 de julio

Un alto volumen de viajeros se desplazará a distintos destinos del territorio nacional para tomar un descanso en el puente festivo del 20 de julio, fecha en la que se celebra la Independencia Nacional.

Por esa razón, la Aeronáutica Civil realiza los estimativos de los usuarios del transporte aéreo, de manera que los usuarios del servicio tomen las medidas necesarias para que no se encuentren con sorpresas a su llegada a los aeropuertos a tomar los vuelos.

Para esta ocasión, la autoridad aeronáutica de Colombia proyecta que habrá un sólido incremento en la demanda de vuelos regulares, frente a lo sucedido para estas mismas fechas en 2025.

El estimativo apunta a que 914.612 viajeros se movilizarán entre el viernes 17 y el martes 21 de julio de 2026, así que, si los vuelos que adquirió están en esas fechas, es mejor apresurarse y llegar temprano a los terminales aéreos.

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El crecimiento de viajeros por transporte aéreo, para una fecha como esta, es del 4,5 % frente al fin de semana equivalente de 2025, señaló la Aerocivil.

Las proyecciones para este año están basadas en la analítica que adelanta la institución aeronáutica, con el fin de alistar la logística para la atención a los usuarios.

Así, ante un escenario de alta demanda, las recomendaciones son las de cumplir todos los requisitos para abordar un vuelo, pero, principalmente, llegar a tiempo.

Aeropuerto ElDorado de Bogotá Foto: Getty Images

Dentro y fuera del país

Los viajeros por aire saldrán tanto a destinos domésticos como internacionales. Las estadísticas de la Aeronáutica indican que un total de 549.064 pasajeros se trasladarán a través de los aeropuertos nacionales. Entre tanto, “la conectividad internacional mantendrá un comportamiento sobresaliente, aportando un tránsito estimado de 365.549 viajeros hacia y desde el exterior”, señaló la entidad.

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Para facilitar la movilidad de los pasajeros que usarán el transporte aéreo, la Aeronáutica señala que han coordinando esfuerzos para garantizar la seguridad, la eficiencia y el correcto flujo de los usuarios durante este puente festivo.

En Bogotá

En la capital del país se activó el llamado Plan Éxodo y Retorno, que aplicará principalmente para los viajeros terrestres, pues se espera que 1,16 millones de vehículos salgan de la ciudad y al menos 1 millón ingresan durante este puente festivo.

Las autoridades de movilidad en el Distrito confirmaron que los viajeros dispondrán del apoyo de 300 personas, entre guías, agentes civiles de tránsito, gerentes de vía y policías de tránsito, gestionando el tráfico en los corredores de ingreso y salida de Bogotá.