A menos de tres horas de Bogotá: los 5 pueblos cálidos perfectos para escapar este puente festivo

Con la llegada de este nuevo puente festivo (27, 28 y 29 de junio), muchos viajeros de Bogotá vuelven a hacerse la misma pregunta, a donde ir sin gastar mucho tiempo en carretera.

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Para estos días de descanso, existen varios municipios cercanos que combinan clima cálido, actividades al aire libre y opciones de descanso ideales para quienes quieren romper la rutina durante un fin de semana largo.

La selección reúne cinco destinos que, además de estar relativamente cerca de la capital, se han convertido en opciones frecuentes para aquellas personas que buscan sol, piscina y paisajes diferentes sin necesidad de recorrer grandes distancias.

Parque principal de Melgar (Tolima) Foto: Alcaldía de Melgar

¿A dónde viajar este puente festivo cerca de Bogotá?

Una de las opciones más reconocidas es Melgar, en Tolima. Este municipio continúa siendo un favorito entre los turistas gracias a sus temperaturas cercanas a los 30 grados y a su amplia oferta de balnearios, hoteles y zonas húmedas. También cuenta con cascadas y espacios pensados para el descanso familiar.

Otro de los recomendados es Anapoima, en Cundinamarca. Su principal atractivo está en la tranquilidad que ofrece a los visitantes. Allí es posible realizar caminatas ecológicas, recorridos en bicicleta, paseos en cuatrimoto y actividades que permiten disfrutar de los paisajes rurales que caracterizan la región.

Municipios turísticos en Cundinamarca Foto: Alcaldía Municipal de Nocaima

La lista también incluye a Girardot, uno de los destinos más tradicionales para quienes viajan desde Bogotá. Además de su clima cálido, es reconocido por sus piscinas y atracciones acuáticas.

El municipio también cuenta con sitios de interés histórico, entre ellos el Parque de la Locomotora, el embarcadero y varios templos religiosos.

Villeta aparece como otra opción bastante llamativa para este puente festivo. Conocida por su tradición panelera, ofrece experiencias relacionadas con la producción de caña de azúcar y visitas a fincas especializadas.

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Entre sus puntos más visitados están el Salto de los Micos, la Bocatoma de Bagazal, el Parque Principal La Molienda y el Salto Caiquero.

Por último, La Mesa está como una de las opciones más cercanas para quienes desean salir de la ciudad sin recorrer trayectos extensos. Su entorno natural, las caminatas ecológicas y el avistamiento de aves hacen parte de una oferta enfocada en la desconexión y el contacto con la naturaleza.