Los ocho pueblos colombianos que podrían ser los mejores destinos rurales del mundo en 2026: ¿Qué hacer en ellos?

Colombia vuelve a destacarse en el turismo internacional con la postulación de ocho municipios al programa Best Tourism Villages 2026, una iniciativa de ONU Turismo que reconoce a los destinos rurales comprometidos con la sostenibilidad, la protección de su patrimonio y el desarrollo de las comunidades.

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Los pueblos fueron seleccionados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo luego de un proceso de evaluación que destacó su riqueza cultural, natural y tradicional.

Cada uno ofrece experiencias diferentes para quienes buscan alejarse de las rutas más conocidas. En Consacá, Nariño, los visitantes pueden recorrer cafetales, conocer la historia de la independencia y disfrutar de los paisajes que rodean el volcán Galeras.

En El Peñón, Santander, las cavernas, los senderos rurales y la tranquilidad del campo convierten al municipio en un destino ideal para el ecoturismo y la aventura.

Este es el municipio más frío del departamento de Caldas. Foto: Gobernación de Caldas/API

Jericó, Antioquia, invita a caminar entre calles coloridas, admirar su arquitectura, descubrir la tradición cafetera y visitar talleres donde se elaboran os tradicionales carrieles.

En Marulanda, Caldas, la vida campesina es protagonista gracias a los paisajes de páramo, la producción ovina y los recorridos que muestran la cultura de los arrieros y el trabajo artesanal con lana.

Norcasia, también en Caldas, destaca por sus ríos, cascadas y actividades de naturaleza, mientras que Paicol, Huila, ofrece deportes de aventura, rutas históricas y escenarios ideales para quienes disfrutan del turismo al aire libre.

Iglesia del municipio de Usiacurí. Foto: Cortesía/API.

Por su parte, Sesquilé, Cundinamarca, atrae visitantes con la emblemática Laguna de Guatavita, relacionada con la leyenda El Dorado, además de sus paisajes de páramo y riqueza ambiental.

La lista la completan Usiacurí, Atlántico, reconocido por sus artesanías en palma de iraca, el arte urbano y la herencia cultural ligada al poeta Julio Flórez, además de un ambiente tranquilo que invita a recorrer sus calles.

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Todos estos municipios comparten una característica, y es que conservan tradiciones vivas mientras impulsan un modelo de turismo responsable que beneficia directamente a sus habitantes.

La iniciativa busca demostrar que el turismo rural puede convertirse en motos de desarrollo sin perder la identidad de los municipios. Mientras se conocen los resultados de la convocatoria internacional, estos ocho pueblos ya representan una invitación para descubrir otra cara de Colombia, donde la naturaleza, la cultura y las costumbres siguen siendo el principal atractivo para viajeros tanto locales como extranjeros.