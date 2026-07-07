Si va a apoyar a Colombia en el Mundial, estos son los rincones de Vancouver que debe conocer antes del partido de octavos de final

La clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 no solo despertó la ilusión de los hinchas, sino también el interés por conocer Vancouver, la ciudad canadiense que recibirá este esperado partido.

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Ubicada entre el océano Pacífico y las montañas de Columbia Británica, esta ciudad combina naturaleza, cultura, gastronomía y modernos espacios urbanos, convirtiéndose en un destino ideal para quienes planean acompañar a la Tricolor durante el torneo.

Uno de los primeros recorridos que se recomienda es el centro histórico, donde los visitantes pueden caminar por Gastown, famoso por su icónico reloj de vapor, y llegar hasta Waterfront Station, una de las estaciones ferroviarias más representativas de la ciudad.

Waterfront Station, Vancouver Foto: Getty Images

Muy cerca también se encuentran Chinatown y Granville Island, un sector reconocido por su mercado, galerías, restaurantes y un ambiente que mezcla arte con tradición local.

Entre los atractivos imperdibles aparece Stanley Park, considerado uno de los parques urbanos más importantes del mundo. Sus senderos permiten recorrer largas zonas verdes, jardines y miradores con vistas únicas al océano y a la ciudad.

Las personas que disfrutan que caminar o montar bicicleta encuentran allí uno de los lugares favoritos tanto de residentes como de turistas durante el verano canadiense.

Capilano suspension bridge, en Vancouver Foto: Getty Images

Por otro lado, para las personas que buscan emociones diferentes, otra parada obligatoria es Capilano Suspension Bridge Park. Su famoso puente colgante, suspendido a unos 70 metros de altura sobre un bosque centenario, ofrece una experiencia inolvidable, complementada por pasarelas elevadas que permiten caminar entre las copas de los árboles y disfrutar de la naturaleza desde otra perspectiva.

La ubicación de Vancouver también hace fácil hacer excursiones cercanas. En las opciones más llamativas está Whistler, reconocido por sus paisajes de montañas y por hacer sido sede de los Juegos Olímpicos de invierno 2010, además de Victoria, capital de Columbia Británica, famosa por su arquitectura de inspiración británica, jardines y puerto.

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Antes de emprender el viaje, se aconseja tener presentes algunos datos prácticos.

La moneda oficial es el dólar canadiense, el verano ofrece temperaturas agradables y jornadas largas, mientras que los viajeros colombianos deben revisar con anticipación los requisitos migratorios actuales para ingresar a Canadá.