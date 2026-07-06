Los encantos del municipio tolimense que es reconocido por una fruta exótica, un destino con historia y tradición

El departamento del Tolima es uno de los destinos turísticos más diversos de Colombia. Ubicado en la región andina, combina montañas, bosques, ríos, pueblos con tradición y una amplia riqueza cultural y gastronómica. Es un destino ideal para quienes buscan naturaleza, aventura, historia y buena comida.

Uno de sus municipios es San Sebastián de Mariquita, ubicado a 118 kilómetros de Ibagué.

Esta población es conocida como la capital frutera de Colombia gracias a la variedad de frutas exóticas que allí se producen.

Una de las más representativas es el mangostino, en cuyo honor, desde hace tres décadas, se realiza el Festival del Mangostino de Oro, un concurso de duetos de música tradicional colombiana que se lleva a cabo en el mes de agosto.

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El mangostino es uno de los frutos más importantes de este municipio tolimense. Foto: Getty Images

Sitios de interés

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra la Ermita del Señor de los Milagros, construida durante la época colonial y con cerca de 400 años de historia.

“La ermita alberga un Cristo; la imagen refleja con intensa viveza un cuerpo desfigurado por las torturas y los azotes que sufrió el Redentor en su doloroso martirio. El altar está adornado con elementos de su pasión. Exhibe el escudo del rey Felipe II. Se compone de un águila que tiene dos cabezas. Durante el gobierno de este soberano se construyó este sitio de recogimiento católico”, señala la Gobernación del Tolima en una reseña publicada en su sitio web.

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Este templo es especialmente concurrido durante la Semana Santa.

Las cascadas del río Medina también son uno de los principales atractivos del municipio. Este lugar es reconocido por sus aguas frescas y cristalinas, así como por su imponente paisaje.

“Las aguas descienden de lo alto de la cordillera central hasta llegar a esta zona, donde el terreno montañoso se estrella con una planicie, recorriendo a su paso cerca de 20 caídas de agua, conformando lo que se conoce como las cascadas del río Medina”, subraya la Gobernación.

Otro de los atractivos del municipio es la Casa de la Segunda Expedición Botánica. Se trata de una antigua casona colonial que data del siglo XVIII, fue remodelada en 1982 y abierta al público en 1983 como espacio de conmemoración de la Expedición Botánica.

“En su patio se pueden observar hoy algunas de las especies identificadas por José Celestino Mutis o por alguno de sus herbolarios. En particular, merece destacarse el enorme árbol de ficus o caucho cartagenero, que ya es legendario en la población”, agrega la entidad.