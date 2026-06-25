No es Cartagena ni Santa Marta: este destino guarda el secreto del sombrero vueltiao

Cuando se habla de símbolos de Colombia, el sombrero vueltiao ocupa un lugar privilegiado. Su diseño en blanco y negro ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en uno de los objetos más representativos del país. Sin embargo, pocos conocen el lugar donde esta tradición cobra vida todos los días.

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Se trata de Tuchín, un municipio de Córdoba reconocido como la capital mundial del sombrero vueltiao.

Ubicado en el corazón del territorio zenú, este destino se ha convertido en un referente cultural para quienes buscan conocer de cerca el origen de una de las piezas más emblemáticas de la identidad colombiana.

En este lugar, la elaboración del sobrero no es simplemente una actividad que mueve la economía, sino una práctica ancestral que se pasa de generación en generación dentro de las comunidades indígenas de la región.

Sombrero vueltiao Foto: Getty Images/iStockphoto

La historia del sombrero vueltiao se remonta a tiempos prehispánicos, pues los indígenas zenúes utilizaban fibras naturales de caña flecha para fabricar sombreros que los protegieran del sol durante las jornadas agrícolas.

Con el paso de los siglos, esta técnica evolucionó hasta convertirse en una expresión cultural reconocida a nivel nacional e internacional.

Uno de los principales atractivos de Tuchín es la posibilidad de observar de primera mano cómo se hace el proceso artesanal. Los visitantes pueden recorrer talleres familiares, conversar con artesanos y conocer cada una de las etapas que transforman la caña flecha en sombreros, bolsos, billeteras, abanicos y otros productos tradicionales.

El sombrero vueltiao es tradicional y un símbolo clave de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre los lugares más visitados está el Centro Artesanal Mexión, donde además de conseguir artesanías originales, los turistas pueden aprender sobre la importancia cultural de esta tradición para el pueblo zenú.

De igual forma, existen recorridos y talleres que permiten participar en algunas técnicas básicas de tejido.

Estas experiencias no se limitan únicamente a las artesanías, ya que la gastronomía del pueblo ofrece platos típicos como el mote de queso, el bocachico frito, el sancocho de pescado y bebidas tradicionales como la chicha y el masato.

Además, la cercanía con San Andrés de Sotavento permite complementar el viaje con visitas a museos, parques temáticos y espacios comunitarios indígenas.

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Para llegar a Tuchín, la ruta más común se da desde Montería. El trayecto por una carretera demora aproximadamente entre una hora y media o dos horas.

También existen servicios de transporte intermunicipal que conectan la capital cordobesa con este destino cultural que mantiene viva una de las tradiciones más importantes de Colombia.