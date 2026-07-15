Hablar de chocolate en Colombia es recorrer un país donde el cacao hace parte de la economía, la cultura y el turismo. Desde Santander hasta Antioquia, diferentes municipios se han convertido en referentes de la producción de este fruto, reconocido internacionalmente por su calidad y sabor.

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Gracias a sus condiciones climáticas y a la experiencia de miles de familias campesinas, estas regiones se han convertido en verdaderos destinos para los amantes del cacao.

El principal protagonista acá es San Vicente de Chucurí, en Santander, considerado el mayor productor de cacao de Colombia. Este municipio dedica miles de hectáreas al cultivo del fruto y produce una parte importante del cacao nacional, actividad que representa uno de los pilares de su economía.

Además, visitantes pueden recorrer fincas, conocer el proceso de producción y probar chocolates artesanales por productores locales.

Primer plano de una agricultora cosechando vainas de cacao. Foto: Getty Images

Muy cerca también está El Carmen de Chucurí, otra población santandereana donde el cacao es protagonista. Junto con San Vicente, conforma una de las zonas cacaoteras más importantes del país. gracias a sus suelos fértiles y al clima ideal para obtener granos de excelente calidad.

Estas características han permitido que Santander continúe liderando la producción nacional de cacao.

Fuera de Santander, Arauca también sobresale por municipios por Arauquita, Saravena y Tame, donde los cultivos forman parte del paisaje y de la economía de la región.

El chocolate se puede utilizar para diferentes preparaciones. Foto: Getty Images

En estos lugares, los turistas pueden conocer plantaciones, conversar con productores ya prender sobre las técnicas tradicionales de cultivo y transformación del cacao en deliciosos productor derivados.

Otro destino recomendado es San Agustín, en Huila, donde el cacao comparte protagonismo con otros atractivos turísticos. Antioquia también está en este recorrido gracias a municipios como Maceo, Pueblorrico y Támesis, reconocidos por fortalecer la producción nacional y por impulsar experiencias relacionadas con el chocolate, desde catas hasta recorridos por fincas especializadas.

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El crecimiento del cacao colombiano demuestra que este cultivo va mucho más allá de la producción agrícola. Hoy representa oportunidades para el turismo rural, el emprendimiento y las exportaciones.

Cada municipio aporta una historia distinta, pero todos comparten el mismo objetivo: producir un cacao de alta calidad que siga posicionando a Colombia entre los grandes referentes del chocolate en el mundo.