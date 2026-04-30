El municipio colombiano donde el chocolate es el gran protagonista de una de las rutas turísticas más populares

¿Sabía que el cacao colombiano es considerado uno de los más finos del mundo? Así lo confirma el portal oficial de turismo Colombia Travel, motivando a los viajeros a degustar este exquisito fruto mientras descubren destinos únicos en el territorio nacional.

Uno de esos lugares donde el chocolate es el gran protagonista de una de las rutas de turismo más populares es Orito, en el Putumayo, ubicado a unos 134 kilómetros de Mocoa, la capital del departamento.

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Este encantador municipio amazónico se ha posicionado como uno de los escenarios más atractivos para quienes buscan vivir una de las rutas de turismo más populares alrededor del cacao, en medio de paisajes verdes y una riqueza cultural inigualable.

En Orito, el cacao no es solo un cultivo, es el corazón de una experiencia que conecta al visitante con la tierra y sus tradiciones entre fincas rodeadas de árboles de sombra, caminos rurales y procesos artesanales.

Allí, cada paso revela el trabajo de las comunidades locales, que han encontrado en el cacao una oportunidad de crecimiento para el territorio y una ventana para compartir sus saberes a través de una experiencia que combina historia, transformación, legado, esfuerzo, esperanza y sabores inolvidables.

Municipio de Orito, en el Putumayo. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal Orito / API

La Ruta del Chocolate de Orito, una experiencia imperdible

Esta propuesta, según explica la Cámara de Comercio del Putumayo, es un emprendimiento familiar fundado por el señor Alexander Caicedo Bermúdez junto a su esposa Mary Luz Casa Machín, quienes pasaron de dedicarse a cultivar cacao a convertir su finca en un lugar turístico.

Su intención, más allá de aprovechar la demanda del producto, es brindar una experiencia enriquecedora a los visitantes de Orito, donde pueden aprender más sobre el cultivo de cacao y, como recuerdo, llevar consigo una variedad de productos elaborados a partir de este apreciado fruto.

Esta finca está ubicada en la vereda Mirador, a pocos kilómetros del casco urbano de Orito, ofreciendo a los turistas varios senderos para recorrer, conocer el cultivo, participar en la cosecha y descubrir cómo el grano se transforma en chocolate.

Por eso, la Ruta del Chocolate de Orito no solo es un recorrido turístico, sino una experiencia inmersiva que cada vez atrae a esos viajeros que buscan conectarse con la tierra, los saberes campesinos y, por supuesto, que son amantes del chocolate y desean conocer de cerca el proceso de la semilla al producto final.

Una agricultora cosechando vainas de cacao Foto: Getty Images

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Lo mejor de todo es que hay planes para todo tipo de viajero, según el tiempo y el presupuesto, con pasadías cortas que incluyen recorridos guiados por el sendero del cacao, donde se explican las prácticas agrícolas, el ecosistema y la historia del cultivo.

También es posible participar en catas y probar preparaciones locales, entre otras actividades que se pueden organizar dependiendo los intereses de cada visitante.