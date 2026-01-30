El chontaduro es un fruto tropical reconocido por su alto valor nutricional y sus beneficios para la salud. Crece en una palma que puede alcanzar hasta 20 metros de altura y se desarrolla en regiones de clima cálido.

En Colombia se cultiva en diferentes zonas y se ha consolidado como un alimento que hace parte de la identidad gastronómica de diferentes comunidades, donde se consume desde tiempos ancestrales y está presente en la vida cotidiana, las ferias y los mercados locales.

El departamento del Putumayo es una de esas áreas en las que esa fruta tiene gran relevancia y el municipio que le rinde homenaje es Villagarzón, donde se celebra la Feria Nacional del Chontaduro, un evento que resalta su importancia cultural, económica y alimentaria.

Este municipio se encuentra a solo 17 kilómetros de Mocoa y se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la región. Se le conoce como ‘corazón del Putumayo’ y hace parte de la iniciativa “Pueblos que enamoran”, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), que busca visibilizar destinos que tienen potencial turístico, pero que no son muy reconocidos.

El chontaduro es una fruta exótica a la que se le rinde homenaje en Villagarzón, Putumayo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se caracteriza por tener una gran oferta natural, por lo que quien decide visitarlo tiene la posibilidad de disfrutar de hermosos paisajes en medio de una espesa vegetación.

Según información de Fontur, allí se aprecian atractivos como cascadas, ríos y lindos paisajes que vale la pena conocer. Lugares como Rincón de Vides, el Salto del Indio, la Cueva del Duende y Donde se oculta el Sol son algunos de los lugares de interés para conocer en Villagarzón.

Sitios de interés

El Salto del Indio es una de las principales atracciones de este municipio. Esta caída de agua es de apenas siete metros, pero uno de sus encantos es que está metida en las montañas y se dice que es particularmente linda. Está muy cerca del casco urbano, sobre la variante del río Mocoa.

El Salto del Indio, atractivo natural de Villagarzón, Putumayo Foto: Créditos: Alcaldía de Villagarzón / API

Un lugar más al que los viajeros pueden ir es al Escondite Reserva Natural Privada, un espacio que cuenta con un área protegida de aproximadamente 124 hectáreas, de las cuales un alto porcentaje se encuentra en regeneración natural o en estado de conservación.

Muy cerca de Villagarzón se encuentra uno de los atractivos más importantes del departamento de Putumayo. Se trata de la Cascada Fin del Mundo, situada en la vereda San José del Pepino, a seis kilómetros de Mocoa, en la vía que conduce a Villagarzón. Es posible recorrer este lugar a través de senderos o caminos de roca y divisar hermosos paisajes, mientras se hace avistamiento de especies.