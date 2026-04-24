Ranking de cafés, chocolates y jugos: marcas líderes ceden terreno y cambian las preferencias

Sello Rojo sigue liderando en el top of mind de la categoría de cafés molidos, aunque con seis puntos menos que en 2025, un espacio que empieza a aprovechar Águila Roja con 25 por ciento en recordación y 4 puntos más.

Juan Valdez y Colcafé, con 10 por ciento, empatan en el tercer lugar, seguidos por Nescafé con 8 por ciento. Los barranquilleros tienen una mayor recordación de café Sello Rojo, con 48 por ciento, con 5 puntos más frente a 2025, y les siguen los bogotanos con 31 por ciento.

La marca de café molido que consideran más sostenible es Juan Valdez, con 24 por ciento y 10 puntos más frente a 2024; le sigue Águila Roja con 18 por ciento, mientras Sello Rojo llega a 15 por ciento.

También, Juan Valdez es la marca con mayor responsabilidad social, con 23 por ciento y 1 punto más frente a 2024. Sello Rojo registra 20 por ciento, y 1 punto menos, y Águila Roja alcanza 16 por ciento.

Vuelve lo nuestro

Aunque Nescafé sigue como líder en el top of mind, este año con 38 por ciento pierde 5 puntos porcentuales frente a 2025, mientras Colcafé con 30 por ciento gana 7 puntos. El ‘No recuerda’ continúa sumando puntos y queda en 13 por ciento, y Juan Valdez crece y llega a 6 por ciento.

Es en Medellín, con un nivel de recordación del 55 por ciento y 7 puntos nuevos, donde Nescafé alcanza su mejor registro en ciudades, seguida por Bogotá con 36 por ciento. Son las mujeres las que tienen en su mente a Nescafé con 40 por ciento. Sin embargo, frente al año pasado, la marca pierde en este género 6 puntos.

Pese a que Colombia es un país cafetero, uno de cada ocho encuestados (13 por ciento) ‘no recuerda’ ninguna marca de café instantáneo.

Por nivel socioeconómico, Nescafé es más recordada entre los estratos 4, 5 y 6 con 43 por ciento, y es en el estrato 3 en el que pasa de 48 por ciento en recordación a 36 por ciento. Colcafé alcanza entre los niveles socioeconómicos, en el 3, su mayor top of mind, con 33 por ciento, y crece 15 puntos porcentuales. Son los jóvenes entre 18 y 24 años los que tienen en su mente a Nescafé con 42 por ciento y los consultados entre 35 y 49 años la recuerdan con 36 por ciento, 13 puntos más frente a 2025.

En un país cafetero, uno de cada ocho encuestados (13 por ciento) ‘No recuerda’ ninguna marca de esta categoría. La marca más sostenible en cafés instantáneos sigue siendo Nescafé con 30 por ciento, sin ninguna variación frente a la medición de 2024, mientras que Colcafé pasó en dos años de 15 a 24 por ciento. En esta categoría, la marca con mayor responsabilidad social es Nescafé con 32 por ciento, 3 puntos menos que en 2024, un terreno que sabe aprovechar Colcafé, que crece por este concepto al pasar de 16 a 24 por ciento.

Más espuma y sabor

Corona sigue liderando la recordación en esta categoría con 43 por ciento. Sin embargo, perdió 9 puntos frente a 2025, cuando obtuvo su nivel más alto en la medición. Sol, en segundo lugar, pasó de 10 a 14 por ciento, recuperándose así de una caída de 8 puntos que registró en 2025 frente a 2024. Luker obtiene 13 por ciento, aunque con 2 puntos menos frente a 2025.

Los estratos altos 4, 5 y 6 son los que más recuerdan la marca Corona.

Corona reina en Bogotá con 55 por ciento, aunque cae 5 puntos. Mientras en Cali se mantiene con 32 por ciento, es en Barranquilla y Medellín donde la marca perdió más puntos de recordación, 28 y 20 puntos respectivamente. Sol brilló más en Bogotá y Barranquilla, ciudades en las que ganó 10 puntos. A la hora del chocolate, las mujeres tienen más en su mente a Corona, con 45 por ciento, aunque con 7 puntos menos frente al año pasado.

Es en los estratos altos 4, 5 y 6 en los que Corona es la más recordada, con 47 por ciento, pero con 6 puntos menos, mientras que en este mismo nivel socioeconómico Sol ganó 9 puntos en el comparativo anual. Entre los adultos de 25 a 34 años, con 50 por ciento, es más recordada Corona, aunque disminuyó 6 puntos. Cuando se piensa en sostenibilidad, Corona es la marca mejor percibida, con 42 por ciento, un punto menos frente a 2024, seguida por Luker, que pasó en dos años de 10 a 15 por ciento en este indicador. Y Sol cae de 14 a 7 por ciento.

En responsabilidad social, la marca que lidera es Corona, con 40 por ciento y 8 puntos ganados. Le sigue Luker, con 16 por ciento y 8 nuevos puntos frente a 2024.

Un sabor que perdura

Con un punto menos, jugos Hit, de la casa Postobón, sigue liderando el top of mind en esta categoría, con 48 por ciento. Del Valle le sigue los pasos y crece un punto porcentual frente a 2025, al llegar a 16 por ciento. El ‘no recuerda’ se ubica con 8 por ciento, en tanto que California llega este año a 6 por ciento de recordación.

Por edades, los encuestados de 25 a 34 años no olvidan a la marca líder de los jugos; Hit.

En Bogotá, uno de cada dos encuestados, la marca que más recuerda de jugos es Hit (50 por ciento), y allí ganó 4 puntos. En Cali, la marca tiene un top of mind de 48 por ciento, 8 puntos menos frente a 2025; le sigue Medellín, donde pierde 3 puntos. Los hombres son los que más tienen presente a la líder de esta categoría, con 52 por ciento. Por nivel socioeconómico, es en los estratos 4, 5 y 6 en los que el indicador de Hit llega a 55 por ciento y 3 puntos más; en el 3 gana 2 puntos, mientras que en el 2 pierde 4 puntos.

Por edades, los encuestados de 25 a 34 años no olvidan a la líder de los jugos, con 58 por ciento. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, esta marca pierde 12 puntos. La marca más sostenible, según los encuestados, continúa siendo Hit, aunque con 6 puntos menos frente a 2024, con 34 por ciento. Hit también es considerada la marca con mayor responsabilidad social, con 28 por ciento, 10 puntos menos frente a hace dos años.

Ficha técnica // adultos Objetivo principal: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. • Seguimiento al desempeño de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. • Medir nuevamente Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 2026, observando la evolución de las marcas frente a 2024. // Metodología: encuestas telefónicas y presenciales con una duración de 35 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 26 de febrero al 24 de marzo de 2026. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 36 %, estrato 3: 39 %, estratos 4, 5 y 6: 26 %. // Edad: 18-24 años: 13 %, 25-34 años: 23 %, 35-49 años: 26 %, + de 50 años: 37 %. // Género: femenino: 54 %, masculino: 46 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.