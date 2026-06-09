ANI publica prepliegos para estudios de conexión férrea entre La Guajira y el corredor del Atlántico

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) publicó los prepliegos para contratar la consultoría que llevará a cabo los estudios de prefactibilidad de una conexión férrea entre La Guajira y el Corredor Férreo del Atlántico, como parte de la estrategia del Gobierno nacional para fortalecer el Sistema Férreo Nacional.

“Preocupa que el crecimiento de Colombia esté estancado en 2 % y sin generar condiciones para mejorar”: presidente de Andi

De acuerdo con la entidad, el proyecto hace parte de los esfuerzos de la administración del presidente Gustavo Petro por avanzar en la estructuración de iniciativas ferroviarias y consolidar una red de transporte integrada en el país.

#BuenasNoticias🤩 Publicamos los prepliegos para la contratación de prefactibilidad de la conexión férrea entre el corredor del Atlántico y el departamento de La Guajira🚂. pic.twitter.com/A82ahnYB8t — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) June 9, 2026

Según el comunicado, la consultoría tendrá como objetivo analizar diferentes alternativas para el desarrollo de una conexión ferroviaria de vocación mixta, destinada tanto al transporte de mercancías como de pasajeros. La ANI señaló que esta iniciativa busca “fortalecer la integración territorial, logística y social en la región Caribe”.

Los estudios contemplarán la evaluación de aspectos técnicos, económicos, financieros, jurídicos, prediales, sociales, ambientales y de gestión del riesgo. Con base en estos análisis se definirán posibles trazados ferroviarios que permitan conectar a La Guajira con la Red Férrea Nacional.

La entidad indicó que el proyecto busca promover “un sistema de transporte más eficiente, sostenible e intermodal”, mediante la articulación de distintos modos de transporte y el fortalecimiento de la conectividad regional.

Además de mejorar las condiciones para la movilización de carga, los estudios también analizarán la viabilidad y el potencial del transporte ferroviario de pasajeros en el departamento. La iniciativa contempla evaluar la conectividad entre centros urbanos, comunidades y zonas productivas de La Guajira, con el fin de ampliar las opciones de movilidad y transporte.

Solo un consorcio presentó oferta para megaproyecto vial del Gobierno Petro: es uno de los más importantes

La inversión destinada para esta etapa de prefactibilidad asciende a 11.485 millones de pesos. Estos recursos estarán dirigidos a la contratación de la consultoría encargada de desarrollar los análisis necesarios para determinar la factibilidad del proyecto.

La ANI destacó que esta actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional para reactivar el modo férreo en Colombia y avanzar en la construcción de una red de transporte articulada.

Óscar Torres, presidente de la ANI entregó los detalles del proyecto. Foto: ANI / Cortesía

De acuerdo con el comunicado, la iniciativa forma parte de las acciones orientadas a “avanzar hacia una red de transporte integrada que articule los modos ferroviarios, carreteros, portuarios y fluviales”, con el propósito de fortalecer la conectividad y la integración entre regiones.

Una vez concluidos los estudios de prefactibilidad, el Gobierno contará con los insumos técnicos necesarios para definir los siguientes pasos del proyecto y determinar las alternativas más viables para desarrollar esta conexión ferroviaria en la región Caribe.