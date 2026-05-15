“Preocupa que el crecimiento de Colombia esté estancado en 2 % y sin generar condiciones para mejorar”: presidente de Andi

Los industriales de Colombia, agremiados en la Andi, no parecen estar satisfechos con el crecimiento de la economía registrado en el primer trimestre, que fue de 2,2 %, según el Dane.

La cifra, si bien es positiva, no solo está por debajo del potencial, sino que fue apalancada por el gasto público, es decir, no implica aceleración de las actividades productivas.

Por esa razón, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, fue uno de los críticos del resultado. “Al analizar el crecimiento económico tanto desde la perspectiva sectorial, como desde el gasto, preocupa la contribución del gasto público en el desempeño económico reciente, precisamente en un momento donde el principal problema económico es la sostenibilidad de las finanzas".

La economía colombiana creció en un 2,2 % en el primer trimestre de 2026

Para Mac Master, un crecimiento que esté siendo liderado por un gasto público, en un momento de déficit fiscal alto: alrededor del 7 %, con una caja en mínimos históricos, y un rezago presupuestal significativo no es como para hacer fiesta.

El presidente de la Andi menciona también el hecho de que el Ministerio de Hacienda esté colocando TES-títulos de deuda pública a tasas del 14 % “para lograr cumplir con este gasto desbordado”, lo que tarde o temprano cobrará factura.

Deuda cara Foto: Getty Images/iStockphoto

Lánguidez

Según Mac Master, resulta también preocupante que el país esté creciendo por debajo de la tendencia histórica y se encuentre “prácticamente estancado en el 2 % cuando hace unos pocos años estábamos en 4 % y nuestra meta era niveles del 6 %, 7 %”.

Aunque eso no sería lo más grave. El problema es que no se están generando las condiciones para un crecimiento futuro, lo que se hace con inversión, la cual, recordó el directivo gremial, “se ha rezagado y hoy apenas alcanza el 17 % del PIB”.

Piedad Urdinola, directora del Dane Foto: Dane / Cortesía

Entre los vecinos

Con los resultados de la economía en Colombia, en el primer trimestre de 2026, el país arrancó el año con una velocidad más baja de la que se requiere. En la tendencia, se estaría perdiendo la posición en la región, “desde una economía promisoria que atraía inversión, a una economía con uno de los mayores niveles de riesgo y donde la incertidumbre es la sensación generalizada. En este contexto es evidente que el país necesita urgente una estrategia de crecimiento”.

El reto será para el nuevo gobierno, insiste Mac Máster, quien afirma que se requieren metas ambiciosas y que le den tranquilidad y confianza a los mercados, a los inversionistas, a los empresarios y a la sociedad en general. Los empresarios, entre tanto, “también tienen un papel protagónico manteniendo la confianza en el país, buscando oportunidades e invirtiendo”, concluyó.