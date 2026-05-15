La economía colombiana creció en un 2,2 % en el primer trimestre de 2026

Un crecimiento de un 2,2 % tuvo la economía en el primer trimestre de 2026 en comparación con igual periodo del 2025, según el informe del Dane.

Para ese periodo, el producto interno bruto-PIB se movía a un ritmo de 2,5 % en su serie original.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por Piedad Urdinola, directora del Dane, el impulso del sector público es evidente. Las ramas de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7 %, aportando así 0,9 % al resultado total.

Cinco tendencias que definirán el rumbo de la economía colombiana en 2026

Sectores como el comercio al por mayor y al por menor, junto con vehículos, transporte y alojamiento, se incrementan en 2,9 %, explicando otro 0,6 % de la cifra

Entre tanto, la Industria manufacturera se expandió en 2,9 %, contribuyendo así con 0,3 % al 2,2 % total en el trimestre.

Según explicó la directora del Dane, Piedad Urdinola, de 12 actividades que hacen parte de la medición del PIB, tres se ubicaron en terreno negativo: Minas (-0,1 %), Agricultura (-1,4 %) y Construcción (-5,4 %). Justamente, esas tres ramas están entre las más productivas para una economía.

Por el contrario, dentro de las áreas ubicadas en administración pública, lo que está impulsando es la ampliación del pie de fuerza para la defensa, los salarios incrementados y reconocimientos de primas aumentadas para los uniformados, al igual que la contratación de las madres comunitarias del ICBF-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ahora fueron formalizadas.

Piedad Urdinola, directora del Dane. Foto: Dane / Cortesía

Lo que impulsó el comercio

La gente está comprando, como se ve en los centros comerciales y lugares de ventas. En parte, el impulso lo podría estar poniendo el salario mínimo, aunque poco a poco, a medida que se apliquen las alzas indexadas, podría diezmar la capacidad de compra. “Los hogares están teniendo para gastar más allá de la supervivencia, que principalmente implica la adquisición de alimentos”, dijo Urdinola.

El comercio al por menor, en particular, que se incrementó en 6,3 %, se dejó llevar por las promociones implementadas, principalmente en aparatos electrónicos y tecnológicos y la venta de televisores para el Mundial de fútbol.

Comercio, impulsado. Foto: LILIANA RINCON

El oro brilló en la economía

Han que señalar que en esta ocasión las encuestas de analistas estuvieron cerca del resultado definitivo. Las apuestas se movieron entre 2 y 3 %.

En la industria manufacturera sucedieron episodios interesantes. En los resultados del PIB del primer trimestre se refleja la fabricación de automotores y otros vehículos, que fue lo que más creció: 27,8 %. En contraste, se contrajeron la fabricación de cartón y papel (-5,7 %), al igual que la elaboración de productos textiles.

En la subrama de fabricación de productos metalúrgicos se evidencia la forma en la que el oro brilló en la economía. El crecimiento fue de 6,6 %, aportando 0,5 puntos a todo el resultado de la industria, lo que se explica porque el oro, cuando es extraído, no puede ser exportado en bruto, sino pasado por un proceso de industrialización, que es el que se ve representado allí, dijo Urdinola.

Producto Interno Bruto en primer trimestre 2026 Foto: Dane / Cortesía

Cuatro realidades que evidencia el PIB

En los aviones ya no dan comida: el subcomponente de alojamiento y servicios de comida se contrajo (-1,8 %) en el trimestre, impulsado en parte porque después de las vacaciones de fin de año esos servicios empiezan a ser menos demandados. Pero también porque se bajan las actividades de catering en aviones. Ya no dan nada o casi nada gratis, por lo tanto, no demandan esos productos en la economía.

Por el “no más petróleo, no más gas”, exportaciones mineroenergéticas cayeron más de 17 % en 2025

La no exploración del subsuelo: La caída del sector de minas tiene incluido el coletazo que deja la transición energética. La extracción de carbón se contrajo en 13,3 % y la de petróleo y gas en 0,1 %. Este componente no cayó más porque lo salvó la extracción de minerales metalíferos, que creció en 24,9 %.

El ganado, desenrejado. Hace más de un año que la ganadería está creciendo y en el primer trimestre de 2026 no fue la excepción (6,6 %). Contrasta con el resultado total del sector agricultura, que disminuyó en 1,4 %, impulsado por el cultivo del café, con una estrepitosa caída de -30,5 %.

Casi no se puede comprar vivienda. Las altas tasas de interés, la disminución en las inversiones se ven reflejadas en el hecho según el cual, la construcción cayó en 5,4 %. Las edificaciones residenciales fueron las que más se contrajeron: -8,2 %, restando un 4,2 % al resultado total. Es decir, cada vez es más difícil comprar vivienda.