Faltan poco menos de dos semanas para que llegue la primera vuelta presidencial, en la que se disputarán la presidencia cerca de 14 candidatos. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional, más exactamente el presidente Gustavo Petro, se han elevado algunas críticas y alertas al sistema electoral, asegurando que “hay un 100% de riesgo de fraude electoral”.

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Las declaraciones han puesto sobre la mesa la posibilidad de que el mandatario no reconozca las elecciones, si los resultados no salen a su favor, lo que eleva los miedos sobre si el mandatario abandonaría el poder el 7 de agosto de este año. De hecho, el registrador Hernán Penagos, ha elevado su voz para pedir respeto por la Registraduría, que es una de las entidades con mejor percepción en las encuestas.

El presidente de la ANDI cuestionó las declaraciones de Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral y defendió la transparencia histórica de la Registraduría Nacional. Foto: CORTESÍA ANDI

Otras voces han asegurado que es paradójico que el presidente critique a la Registraduría y la manera en como se elijen los mandatarios, pues ese mismo sistema electoral lo llevó a ser concejal, senador, alcalde y luego presidente de la República.

Una de las voces que se pronunció en los días recientes fue la del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien se refirió precisamente a esas declaraciones que dejan dudas sobre la Registraduría.

“Las elecciones, que han sido manejadas en forma transparente por la Registraduría, si enfrentan grandes riesgos, pero por otras razones”, precisó Mac Master, quien acto seguido se refirió a algunos de los riesgos que se presentan en estas justas.

El primero es el constreñimiento de grupos ilegales que presionan a la población en favor de candidatos, el cual sucede en varias regiones del país, tras denuncias presentadas. Además de la participación indebida de funcionarios públicos en política a favor de un candidato.

A pocos días de la primera vuelta presidencial, Bruce Mac Master alertó sobre el uso de recursos públicos y el constreñimiento electoral en varias regiones del país. Foto: SEMANA

Asegura además que otro de los riesgos está en la utilización masiva de recursos públicos en favor de un candidato y también en la financiación ilegal de campañas.

En otro trino Mac Master también le salió al paso al mandatario tras una declaración hecha en Boyacá, en la que Petro convocó a los colombianos a dos momentos constituyentes.

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El líder gremial aseguró que “a todos los funcionarios públicos, muy especialmente al Presidente de la República, les está prohibido legalmente participar en política. Entendida como todas las acciones que se hagan por favorecer la elección de un candidato o partido”, sentenció.