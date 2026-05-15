ANLA confirmó que Hidroituango está autorizada para operar con toda su capacidad, tras alarmas por el fenómeno de El Niño

En la mañana de este 15 de mayo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se pronunció a través de un comunicado, informando que la Sociedad Hidroeléctrica Hidroituango está totalmente capacitada para implementar las acciones necesarias para operar con toda su capacidad útil y aclara que no ha establecido ningún impedimento para que el titular ejerza dichas acciones.

El pronunciamiento se dio tras las solicitudes elevadas por el gobernador de Antioquia en el marco de la asamblea de la ANDI a la ANLA, con respecto a que se autorice elevar la capacidad útil del embalse del proyecto Hidroituango, replicadas en diversos medios de comunicación.

Tras las solicitudes del gobernador de Antioquia, la ANLA explicó que el embalse de Hidroituango tiene definido un nivel máximo de operación de 420 metros sobre el nivel del mar. Foto: cortesía

El mandatario propuso que Hidroituango, que hoy trabaja con cuatro de las ocho turbinas, pueda hacer frente a la necesidad. Esto dado que viene una temporada de sequía por el fenómeno de El Niño y que es clave que se pueda seguir produciendo energía eléctrica barata.

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Ante estas peticiones, la ANLA detalló que “el titular del ‘Proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango’, desde el momento en que presentó la solicitud de licenciamiento ambiental en el 2007, incluyó la capacidad útil del embalse dentro de las características y especificaciones técnicas del proyecto. Esta capacidad fue definida y gestionada por el mismo titular del instrumento de manejo y control, conforme quedó establecido en la Resolución 155 del 30 de enero de 2009, mediante la cual se le otorgó la licencia ambiental al proyecto“, precisó.

La autoridad ambiental aclaró que desde 2007 la licencia del proyecto Hidroituango ya contemplaba la capacidad útil total del embalse. Foto: cortesía

Precisó además que el nivel máximo de operación del embalse fue definido en la cota 420 m.s.n.m. Mediante el artículo cuarto de la Resolución 155 de 2009, el entonces Ministerio le otorgó a la Sociedad Hidroeléctrica los permisos de aprovechamiento forestal requeridos para la adecuación del vaso del embalse, es decir, para alcanzar su capacidad máxima.

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La ANLA aprovechó también para hacer un llamado a titulares de proyectos hidroeléctricos en el país, para tomar todas las acciones que correspondan para preservar el equilibrio ecológico de los cuerpos de agua, la seguridad energética y el bienestar humano.