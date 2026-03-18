Economía

La Andi se pronuncia por los datos del Indicador de Seguimiento a la Economía: “Presenta un debilitamiento estructural”

La asociación señala que la actividad económica viene registrando un menor ritmo en el último semestre.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

18 de marzo de 2026, 6:39 p. m.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se pronunció sobre los datos del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) para el mes de enero de 2026.

En primer caso, se destacó que la actividad económica tuvo un crecimiento de 1,5 % comparado con el mismo mes del año anterior. Este indicador, para enero del año pasado, registró un crecimiento de 2,0 %. Al ajustar el dato del ISE por efecto calendario, el crecimiento de este indicador en enero de 2026 es ligeramente inferior, al situarse en 1,45 %.

Industria manufacturera, una de las que genera empleo, registró caída en enero. Estos son los golpes que recibe, según la Andi
Dane entregó cifras del Indicador de Seguimiento a la Economía.
Dane entregó cifras del Indicador de Seguimiento a la Economía. Foto: Foto: Dane

“Este resultado evidencia una desaceleración, puesto que el crecimiento de la actividad económica viene registrando un menor ritmo en el último semestre. Adicionalmente, el dato registrado en enero de 2026 es inferior al promedio de crecimiento histórico (3,5 %)”, señaló la Andi.

La asociación analizó el comportamiento de los sectores y señaló que las actividades primarias, compuestas por el sector agropecuario, minería e hidrocarburos, así como las actividades secundarias, que incluyen la industria manufacturera y la construcción, registraron tasas negativas de -2,4 % y -1,0 %, respectivamente, en el primer mes del año.

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“La economía presenta un debilitamiento estructural, donde nuevamente aparece el gasto público como el de mayor crecimiento, jalonando la actividad económica, y las principales actividades productivas, como minería, hidrocarburos, industria y construcción, muestran un grave deterioro. El desafío de este año es recuperar el dinamismo de los sectores productivos”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Bruce Mac Master, presidente de la Andi Foto: Andi / Cortesía

Por otro lado, la Andi señaló que, en el Indicador de Seguimiento a la Economía, se observa que las actividades terciarias impulsaron el crecimiento en enero, al registrar una variación de 2,7 %. Dentro de estas, se destacó que el sector de administración pública, salud y actividades recreativas presentó mayor dinamismo, con un crecimiento de 4,5 %, seguido de tasas positivas en los sectores de suministro de electricidad, gas y agua (3,1 %) y comercio, transporte y alojamiento (2,6 %).

La Andi hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para garantizar el servicio de energía

“Los factores exógenos no los podemos evitar y debemos aprender a administrarlos, pero es necesario que el Gobierno emita señales de confianza para garantizar las condiciones que permitan reactivar la inversión, la producción y la confianza”, remarcó Mac Master.