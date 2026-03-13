Bruce Mac Master critica nuevos impuestos decretados: “Reproducen medidas suspendidas por la Corte. Son una afrenta a la democracia”

Al filo de la navaja. Cuando se cumplían exactamente los 30 días calendario establecidos al amparo de la emergencia económica, para que el presidente tuviera facultades de emitir decretos con fuerza de ley, el gobierno salió con un nuevo paquete de medidas, principalmente tributarias.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se refirió al asunto y dijo que era evidente el desespero por obtener más recursos en época electoral: “El Gobierno nacional no oculta su desespero”.

Impuestos en Colombia Foto: El País

Sería ilegal

Además, el directivo gremial criticó las que considera “evidentes participaciones en políticas”, que, a su juicio, “son ilegales”. Pero también manifestó su asombro por el uso de medidas que están suspendidas por orden de la Corte Constitucional, que tomó una decisión con la anterior emergencia que se intentaba establecer: la argumentada con la crisis fiscal, que no era un hecho sobreviniente.

Se refiere al decreto 240, emitido el 12 de marzo, ad portas de acabarse la emergencia económica, en el que reviven el impuesto al consumo del 16 % para los juegos de suerte y azar en línea. “Estas medidas reproducen sustancialmente algunas que ya habían sido decretadas por el gobierno en la emergencia económica de diciembre de 2025, pero que fueron suspendidas por la Corte Constitucional al pretender suplantar al Congreso de la República, en su rechazo al proyecto de ley financiamiento”, recordó Mac Master.

Apuestas por internet Foto: istock

“No puede haber impuestos sin representación de los poderes del Estado”

Para el directivo gremial, se trataría de lo que llamó “una afrenta a la democracia participativa y al principio de que no puede haber impuestos sin representación; además, golpea la inversión productiva, la seguridad jurídica y la confianza inversionista”.

Por esa razón, como vocero de los empresarios, hizo un llamado a la Corte Constitucional, para que se apreste a estudiar la suspensión provisional, tal como lo hizo en una anterior oportunidad, de los decretos 240, al igual que el 173, este último, referido al impuesto al patrimonio a personas jurídicas. A su juicio, “el pago de estos impuestos puede generar perjuicios económicos irremediables a los contribuyentes”, advirtió.

Juegos en línea

Impuesto al Consumo

Pide que se repita la suspensión provisional

En el mensaje emitido por Mac Master dice que, en el fondo, lo que realmente se busca es “sanear la cartera vencida de la Dian”, por lo cual considera que una medida de suspensión provisional sería más beneficiosa para la democracia. Ello, porque, según su argumento, “devuelve la discusión sobre los impuestos a su escenario natural: el Congreso de la República”.

Y para el Parlamento colombiano también hubo llamado de parte de Mac Master: “Que haga el control político y jurídico de esta nueva emergencia, ejerciendo las facultades que le otorga el artículo 215 de la Constitución y derogando los nuevos aumentos a los impuestos de los colombianos”.

Las sustentaciones que ha dado el Gobierno, para imponer este gravamen a los juegos en línea, son las de equiparar las cargas, puesto que, en su mayoría las empresas que ofrecen esos servicios son internacionales y, por la excepción tributaria existente, le compiten de manera desigual a las compañías locales del mismo sector, que manejan apuestas en físico.

Desde tiempo atrás, el Gobierno ha buscado gravar las apuestas en línea, lo que hasta ahora no había logrado, en parte, por la resistencia del Legislativo, al que, sin embargo, se le señala de hacerle juego al lobbismo en el Congreso.