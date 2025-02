Industria de juegos ‘online’ dice que recaudo de IVA por sus actividades será muchísimo menor de lo que espera el Gobierno

Julio Cesar Tamayo, presidente de Wplay, aseguró que el IVA está causando una distorsión en los depósitos de los jugadores, quienes usualmente consignan un dinero con el que apuestan varias veces. Por cada 100 pesos que depositan, al momento de entrar a apostar ven que ya no tienen un saldo de 100, sino de 81, lo que implica una idea de pérdida que va en contra de la esencia misma de la apuesta. En el caso de su plataforma, que es una de las más grandes del mercado nacional, en la primera semana registró una caída de 49,5 % en los depósitos, con todo y que estaban ofreciendo bonos para compensar el IVA. “Esto no solo no hace inviable esta industria, sino que el Gobierno no va a poder recaudar todo lo que aspira con este impuesto”, sostuvo el empresario.