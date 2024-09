Estas son las billonarias cifras de la industria de las apuestas en línea. ¿De buenas en el juego y de malas ante la Dian?

Las opciones para apostar no se limitan al marcador final, sino que se puede intentar ganar dinero de diversas maneras: por la cantidad de tarjetas rojas o amarillas, por los tiros de esquina, por el jugador que haga gol, etc.

Las apuestas en línea también ofrecen opciones de juegos como ruleta, blackjack o máquinas tragamonedas virtuales (llamadas slots). Lo que no está permitido en el país son las apuestas no relacionadas con casinos o con deportes. Por ejemplo, en Estados Unidos y el Reino Unido se apuesta sobre quiénes serán los próximos gobernantes o los ganadores de premios como los Óscar o los Grammy.

Estas cifras llevan a entender por qué el Ministerio de Hacienda apuntó a las apuestas en línea como posible generador de IVA, con el argumento de que no son parte de la canasta familiar y porque, a diferencia de otros juegos de suerte y azar, no pagan el impuesto al valor agregado. La idea es recaudar 2 billones de pesos por este concepto.

Otra visión tienen desde la industria. Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, considera que la aspiración de recaudo se basa en un entendimiento errado del modelo de negocio de las apuestas en línea. Explica que, en efecto, en 2023 estas movieron 35,6 billones de pesos, pero que ese dinero no implica ventas efectivas, sino que son una especie de crédito. Esto porque las personas tienen saldos en sus cuentas y de allí les debitan lo que pierden o les abonan lo que ganan, y a eso se le suma la posibilidad de rejuego, que en algunos casos es constante y, en otros, las personas simplemente se retiran.

“Por ley, sobre lo que la gente apuesta se deben pagar premios por mínimo el 86 por ciento y hoy damos el 90 por ciento. Esto evidencia que es una industria con márgenes muy pequeños, en donde lo que importa es el volumen”, señala Montero y dice que por eso los ingresos brutos de las empresas, tras mover 35 billones, fueron de 2,1 billones. Asegura que en los demás países las apuestas en línea no pagan IVA. Añade que imponer ese impuesto reduciría el número de jugadores, el monto apostado o se promoverían indirectamente las apuestas ilegales, que son las no domiciliadas en el país, que no generan empleo ni pagan los impuestos por los que sí responden las locales y que son para financiar al sector salud.