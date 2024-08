Adictos en línea: SEMANA revela la dolorosa historia de un joven que por poco pierde la vida por su adicción a las apuestas

Confiesa que nunca había tenido “adicciones de nada, pero en poco tiempo me vi apostando una y otra vez. No podía parar. Es como si fuera algo más fuerte que yo. Si perdía, me decía que la próxima vez sí ganaría. Y así. Cuando ya me vi ahogado en las deudas, no tuve otra que coger de lo que me habían mandado para el semestre. Pero, mi papá se dio cuenta de que yo no había pagado la matrícula y ahí se me armó la gorda. Me entró una angustia impresionante. Un primo me habló entonces de un prestamista, me recomendó con él y salí volando para allá”.