Amar y ser amado, este es el aclamado método creado en Colombia que permite conseguir pareja

Silvana Piedrahíta es experta en materialización de sueños. Desde hace varios años acompaña a gerentes, ejecutivos y dueños de compañías a transformar sus vidas mediante el entrenamiento mental, emocional y del inconsciente a fin de crear la vida que se anhela, así como alcanzar los sueños.

La experta, quien se formó en metagenealogía, actos psicomágicos y otras áreas, conversó con SEMANA sobre cómo atraer el amor y cultivar relaciones de alta conciencia mediante la aplicación del método que ella misma desarrolló a lo largo de 12 años, llamado Magic Love, que acompaña principalmente a mujeres mayores de 35 años a materializar pareja.

Conozca las palabras con las que podría enamorar a la otra persona. | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cree que en la actualidad hay más dificultad para encontrar pareja?

Silvana Piedrahíta: En la actualidad hay más conciencia a la hora de tener una relación, pero hay menos conciencia sobre lo que se requiere de cada persona para tener una relación. Antes había más parejas disfuncionales, dañinas y tóxicas que se sostenían en el tiempo bajo la terrible idea de “hasta que la muerte nos separe”. Ahora las personas son más conscientes y quieren mejores relaciones. Lo que sucede es que se está haciendo el trabajo interior para estar en una relación de alta conciencia.

A nosotros no nos educaron para tener inteligencia emocional y conciencia sobre nuestros procesos. Estamos en una sociedad en la que muchas mujeres crían a sus hijos solas; eso genera unas dinámicas y unas creencias sobre las relaciones que no son buenas y crecemos con esas creencias culturales y familiares. Para transformar esas creencias, según mi experiencia, se requiere ayuda, compañía. Somos una sociedad muy capitalista, machista y con mucha energía masculina que te dice todo el tiempo: “Tú puedes sola, tú eres independiente y no necesitas de nadie”. Eso, al final, hace que creas que no necesitas a una pareja, que puedes hacer todo sola y que tampoco busques ayuda para materializar pareja.

SEMANA: ¿Qué es una relación de alta conciencia?

S.P.: En una relación de alta conciencia, las dos personas están dispuestas a seguir creciendo, evolucionando, siendo conscientes de sí mismas para ir hacia un mismo proyecto de vida. Eso significa que en el camino puede haber vacíos, dolores y traumas, pero ambos tienen la intención de seguir trabajando en ellos mismos para seguir construyendo un proyecto en conjunto. No es una relación perfecta, ideal, es de seres humanos con sus problemas, pero dispuestos a seguir observándose a sí mismos para crecer juntos.

Las frases que se dicen en las relaciones de pareja y que incomodan. | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Por qué para materializar una relación de alta conciencia se necesita también un trabajo espiritual?

S.P.: Porque el amor es la fuerza espiritual por principio, y los seres humanos nos hemos desconectado de eso, de la abundancia y del amor. Vivimos en un mundo en donde estamos cada vez más cansados, más ansiosos, más estresados y, físicamente, más enfermos, porque estamos completamente desconectados de las conexiones personales. Me he encontrado con muchas mujeres que quieren que las amen, pero, cuando yo les digo: “¿Tú estás dispuesta a amar a una persona imperfecta?”, me dicen: “No, yo quiero un novio perfecto”. Por eso es necesario entender que amar implica aceptar la imperfección, porque eso es lo que más nos conecta a la divinidad, independientemente de la religión. Estamos cada vez más desconectados del amor y más conectados con otras cosas materiales, y eso nos está pasando factura.

SEMANA: ¿Cree que hay una incompatibilidad entre las relaciones de pareja y el éxito profesional de una mujer?

S.P.: Como somos una sociedad machista, la energía masculina es más valorada, y lo que hemos hecho las mujeres es conectar más con la energía masculina y olvidarnos de la energía femenina. A las mujeres se nos ha enseñado a desconectarnos de esa energía e incluso pensar que esa energía es negativa y que el liderazgo a través de la energía femenina no es valorado. Por eso es más valorado el liderazgo desde la acción y desde lo que es masculino, pero, si es desde la conexión, la comunidad, la emoción, el compartir, el comunicar, es visto como algo que no es tan chévere. Por eso la invitación es a lograr un liderazgo mucho más femenino, porque la energía femenina quiere conexiones y relaciones.

Otro punto es entender cómo las mujeres nos estamos sintiendo empoderadas con un discurso que dice que los hombres no son necesarios, y es verdad, no los necesitamos para sobrevivir. Ya eso las mujeres lo hemos probado, pero emocionalmente ellos tienen mucho que aportar. El hombre viene para aportar, no porque lo necesitemos, sino porque se siente bien estar con una persona que te ame, con la que construyas, viajes y compartas. Las mujeres debemos seguir manteniendo la energía masculina en el ámbito profesional para seguir materializando los sueños y el éxito, pero en las relaciones de pareja lo ideal es mantener la energía femenina, que es donde tenemos mucha fortaleza. No podemos seguir perpetuando el discurso de “todo lo podemos hacer solas”, porque eso nos está jugando una mala pasada.

Con ayuda de la inteligencia artificial, los enamorados pueden crear mensajes personalizados para sus parejas en cuestión de segundos. | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cómo abonar el terreno para alcanzar una relación sana y consciente?

S.P.: Lo primero es revisar e identificar nuestras creencias culturales, de árbol genealógico y las que hemos forjado a lo largo de nuestra vida. Revisar, por ejemplo, cuáles son esos patrones que se repiten en nuestro árbol genealógico, si se repite la infidelidad, los padres ausentes, los secretos, porque eso va a representar cómo nos relacionamos. El segundo paso es transformar esa información. Y el tercer momento es tomar acciones sobre esa información y saber qué quiero cambiar.

SEMANA: Luego de entrar a una relación, ¿cómo mantenerla?