Las relaciones de pareja, aunque gratificantes, suelen enfrentar varios desafíos a lo largo del camino que, si no se abordan adecuadamente, pueden provocar su ruptura. Debido a esto, diversos estudios y expertos se han enfocado en identificar cuáles son las causas más comunes detrás de estas separaciones y cómo pueden variar según el contexto y la dinámica de cada relación.

No obstante, antes de abordar estas razones frecuentes que generan rupturas amorosas, es importante mencionar que el fin de un vínculo como estos no siempre es consecuencia de la falta de amor, pero en ocasiones, este sentimiento no es suficiente para sostenerlo.