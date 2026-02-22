Omar Murillo destapó la verdad tras su ruptura con Koral Costa y habló sobre su orientación sexual: “Son cosas que pasan”

En enero de este 2026, los seguidores de Omar Murillo y Koral Costa quedaron en shock tras conocer su separación, ya que, contrario a ello, el anuncio que esperaban era la fecha de su matrimonio, un plan del que ambos habían hablado en el programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, en julio de 2025.

Su idea era dar ese paso en Madrid, España, luego de 18 años juntos. A raíz de esto, el actor viajó para iniciar un diplomado en artes escénicas mientras esperaba la llegada de la influencer a finales de noviembre.

Sin embargo, los planes dieron un giro inesperado. Según explicó ella, la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y no estuvo motivada por el fin del amor que los unía. “Cuando tú tienes amor, dejas que las personas logren sus sueños”, comentó en su momento la creadora de contenido.

Ahora, después de varias semanas en silencio, Omar Murillo decidió destapar la verdad luego de su ruptura amorosa y aseguró que nunca estuvo relacionada con lo que especulan en las redes sociales: una infidelidad o por su orientación sexual.

“Son cosas que llegan y pasan en una relación, pero bueno, esa es la vida y, pues, a mí me ha dado muy duro, no lo puedo negar”, comentó en entrevista para La Red. Además, señaló que, tal como lo anunció su expareja, fue una decisión de común acuerdo centrada en darse el espacio necesario para enfocarse en sus proyectos personales.

Por otro lado, recalcó que no fue porque se acabó el amor, sino porque “las cosas pasan y no puedo negar que no dejo de amar a Koral”.

Después de hacer esta confesión, se refirió a las especulaciones sobre su orientación sexual, asegurando que en redes “se han inventado de todo, pero nada de eso es real. Yo creo que esto pasó porque pasó”. Estos rumores, desde su perspectiva, se han originado porque es un hombre que tiene muchos amigos y no le ve problema a compartir constantemente con ellos, algo que para muchas personas parece mal.

Por eso, en su defensa, manifestó que si estuviera rodeado de muchas mujeres, también daría de qué hablar y, por ende, no le da importancia a lo que piensen los demás. “Mi mente está en otro nivel y no me atropella cómo me vean porque yo sé lo que soy”, recalcó.

Finalmente, el actor compartió algunos detalles sobre su incursión en la industria de contenido para adultos a mediados de marzo, asegurando que sorprendería con algunas colaboraciones y aclaró que su relación con Koral Costa continúa como socios, ya que durante el tiempo que estuvieron juntos construyeron varios proyectos.