Luis Alfonso denuncia terrible estafa en su nombre; esta es la modalidad que usaban los los delincuentes

Luis Alfonso, el carismático cantante de música popular colombiano, lanzó una alerta urgente desde Ecuador, donde se encuentra en plena gira, para desenmascarar una estafa que aprovecha su popularidad en redes sociales. El intérprete de éxitos como Contentoso denunció la creación de chats falsos en su nombre, en los que supuestos intermediarios exigen pagos a sus seguidores a cambio de saludos personalizados, fotos o videos exclusivos, un modus operandi que ya ha timado a más de uno con la ilusión de un contacto cercano con su ídolo.

“Nunca pido un peso, yo a nadie le cobro plata, menos pa’ tener cercanía con la gente que amo, que son ustedes, mi público”, enfatizó el artista con su característico acento llanero, instando a su fiel fanaticada a no caer en estafas bajo su nombre.

Llega al cine

Bad Bunny dará un salto histórico en su carrera artística luego de ser confirmado para protagonizar Porto Rico, la primera película dirigida por su compatriota René Pérez Joglar, Residente, exlíder de Calle 13.

El ambicioso drama histórico, descrito como un western caribeño, estará inspirado en hechos reales de la compleja historia de Puerto Rico como territorio estadounidense y contará con un elenco estelar que incluye a los actores Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton, quienes aportan peso hollywoodense a la producción.

El proyecto, aún en fase inicial de desarrollo y sin fecha de rodaje confirmada, también suma al ganador del Óscar Alexander Dinelaris en el guion, coescrito con Residente, y al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu como productor ejecutivo, mientras Norton asumirá roles tanto actorales como de productor. La cinta explorará conflictos de poder, identidad cultural y luchas políticas en la isla, con Bad Bunny encarnando al líder revolucionario José Maldonado Román, en lo que promete ser un hito para el cine latino en la cartelera global. Este nuevo paso al mundo de la actuación se da después de breves apariciones en Bullet Train y Bala perdida.

Pide respeto

Daniel Radcliffe, el reconocido actor que le dio vida al papel de Harry Potter, levantó su voz para pedir respeto hacia los nuevos protagonistas de la serie que prepara HBO, protagonizada por Dominic McLaughlin como el joven mago, Arabella Stanton en el rol de Hermione y Alastair Stout como Ron Weasley.

En entrevista con Screen Rant, el actor británico les pidió a la prensa y a los fans no atacar a los jóvenes actores con preguntas constantes sobre él, Emma Watson o Rupert Grint, argumentando que eso solo les haría sombra y les impediría disfrutar su propia aventura en el universo creado por J. K. Rowling.

Radcliffe, quien envió una carta personal de aliento a McLaughlin tras el anuncio del elenco, confesó sentirse conmovido al ver fotos del set y reflexionó sobre su propia experiencia a los 11 años, admirando aún más a sus padres por haberlo guiado. “Quiero que tengan un tiempo aún mejor que el mío, que sea algo nuevo y diferente”, enfatizó, alineándose con el sentir de sus excompañeros, que ven este relevo generacional como algo “surrealista”, pero emocionante, sin caer en comparaciones odiosas.

Grandes invitados

La Feria Internacional del Libro de Bogotá prepara su edición número 38 con India como país invitado de honor por primera vez, abriendo las puertas a su milenaria tradición literaria, filosófica y gastronómica. La feria se llevará a cabo este 2026 del 21 de abril al 4 de mayo en Corferias y contará con más de 2.300 actividades en 23 pabellones y 60.000 metros cuadrados.

Entre los invitados internacionales confirmados destacan el argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara 2019; el filósofo británico John Sellars; el francés Benoît Coquil; la mexicana Dhalia de la Cerda; la rusa Anna Starobinets; las españolas Ana Alcolea y Júlia Salander; el chileno Fabián Rivas y Gonzalo García Barcha, hijo de Gabriel García Márquez.

La escena nacional suma poetas como Mary Grueso y Andrea Cote, el periodista Felipe Restrepo Pombo y el ilustrador Raeioul, con diálogos sobre poesía, memoria e ilustración que enriquecerán un Fellowship Program con agentes de India, República Checa, Alemania, Estonia y Brasil.

Arrestado

Shia LaBeouf, el controvertido actor conocido por sus papeles en Transformers e Indiana Jones, fue arrestado en el barrio French Quarter, de Nueva Orleans, tras un violento altercado durante las celebraciones de Mardi Gras.

Según el Departamento de Policía de la ciudad, el incidente ocurrió en la madrugada en un local de la calle Royal, donde LaBeouf, de 39 años, causaba disturbios y mostraba un comportamiento agresivo, lo que llevó a que un empleado lo expulsara del establecimiento.

Según el informe policial, el actor presuntamente habría golpeado repetidamente a uno de los involucrados en la calle. La información sobre el arresto coincide con la confirmación de la separación del actor de la también actriz Mia Goth, con quien se casó en 2016. Goth y LaBeouf se convirtieron en padres de una niña llamada Isabel.

Héroe anónimo

Kunal Nayyar, el carismático actor que interpretó a Raj Koothrappali en The Big Bang Theory, ha conquistado corazones una vez más al revelar que le gusta pagar facturas médicas de extraños a través de la plataforma GoFundMe, todo de forma anónima y sin buscar aplausos.

La revelación se dio a conocer luego de que el actor indio radicado en Estados Unidos, y cuyo patrimonio ronda los 45 millones de dólares, concediera una entrevista al diario británico The i Paper.

El actor de 44 años confesó que pasa muchas noches navegando en campañas de recaudación para ayudar a personas en condiciones de necesidad. Este gesto solidario, que Nayyar atribuye a la libertad financiera que le dio la serie, se extiende también a becas universitarias para jóvenes de bajos recursos junto a su esposa, la ex Miss India Neha Kapur, y donaciones discretas a refugios de animales.