De la música al cine: Bad Bunny protagonizará su primera película bajo la dirección de Residente

Los puertorriqueños están trabajando juntos en importante proyecto cultural.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

18 de febrero de 2026, 4:31 p. m.
J Balvin y Residente están trabajando juntos en un nuevo proyecto
J Balvin y Residente están trabajando juntos en un nuevo proyecto

Los artistas puertorriqueños Residente y Bad Bunny se unen para contar la historia de su hogar en un drama histórico original.

René Pérez Joglar, el ganador del Grammy conocido artísticamente como Residente, hará su debut como director con PORTO RICO, informaron cineastas y productores el miércoles. Bad Bunny, cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio, encabezará un reparto estelar que por ahora incluye a Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton.

"No teníamos mucho conocimiento sobre el evento", dijo René sobre la cancelación del concierto que lo traería a Bogotá el próximo 2 de marzo.
El artista será el directtor de PORTO RICO.

Residente manifestó en un comunicado: “He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

PORTO RICO se describe como un “western caribeño épico y drama histórico” inspirado en hechos reales. Residente coescribió el guion con Alexander Dinelaris, el guionista ganador del Óscar detrás de Birdman.

La película marcará el primer papel protagónico de Bad Bunny, quien ha aparecido recientemente en varios papeles secundarios en filmes, entre ellos Happy Gilmore 2 y Caught Stealing (Atrapado robando), y quien hace poco causó sensación con su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que destacó la cultura y la historia puertorriqueñas.

La película cuenta con un nutrido grupo de figuras influyentes detrás, incluido el cineasta mexicano ganador del Óscar Alejandro G. Iñárritu, quien participa como productor ejecutivo, y el respaldo de Live Nation Entertainment. No había detalles disponibles sobre cuándo podría rodarse o estrenarse.

Bad Bunny generó una gran ola de comentarios por su presentación en el Super Bowl, en español, con críticas fuertes a medidas impuestas por Estados Unidos contra los latinoamericanos.
Bad Bunny generó una gran ola de comentarios por su presentación en el Super Bowl, en español, con críticas fuertes a medidas impuestas por Estados Unidos contra los latinoamericanos. Foto: Afp
Hija de Daddy Yankee causó revuelo por contundente opinión sobre Bad Bunny; hizo dura comparación

Norton también se sumó como productor y señaló en un comunicado que la película “se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, desde The Godfather (El Padrino) hasta Gangs of New York (Pandillas de Nueva York), que a la vez nos emocionan con un drama visceral y personajes y épocas icónicos, y también nos obligan a enfrentar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo”.

Añadió: “Todo el mundo sabe qué poeta del lenguaje y el ritmo es René. Ahora van a ver qué visionario visual es también. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico va a ser como una llama encontrando la barra de dinamita que la ha estado esperando”.

*Con información de AP.

