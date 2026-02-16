Mujer ahorcó a Bad Bunny en pleno concierto y dejó video como evidencia del inesperado momento; así reaccionó el cantante

Con un espectáculo calificado como histórico y arrollador, el puertorriqueño Bad Bunny encendió la edición número 60 del Super Bowl, una final que terminó con una contundente victoria de los Seattle Seahawks por 29-13 frente a los New England Patriots, resultado que les permitió levantar su segundo título de la NFL.

El artista, convertido en el primer intérprete principalmente en español en protagonizar el escenario más visto del planeta, cumplió su promesa de poner a bailar a los cerca de 75.000 asistentes que colmaron el Levi’s Stadium, en Santa Clara, muchos de ellos tras pagar sumas elevadas por una localidad.

Más allá del estadio, el evento fue seguido por más de 100 millones de personas en todo el mundo a través de la televisión. Entre los espectadores se encontraba el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no tardó en reaccionar al concierto mediante comentarios publicados en sus redes sociales, generando una nueva ola de debate en el entorno digital.

No obstante, tras este impactante show, Bad Bunny volvió a ser blanco de comentarios en plataformas digitales, debido a un video que comenzó a circular. El cantante se presentó en Argentina, causando una serie de emociones en sus fieles seguidores.

En el clip se observa cómo una mujer pasó límites y protagonizó un momento muy inesperado dentro de la presentación que dio el artista en el Estadio River Plate. La mujer, el pasado 14 de febrero, tomó al puertorriqueño del cuello y lo ahorcó por unos segundos, gritando por la carga de emociones que llevaba dentro de ella al tenerlo de frente.

Lo particular fue que el cantante de Efecto nunca detuvo el concierto ni se lanzó contra ella por esta acción. Por el contrario, Bad Bunny se alejó un poco, retiró los lentes negros que llevaba y le siguió cantando mientras la miraba fijamente ante la atención de todos los asistentes.

Es claro que muchos asistentes no vieron esto con buenos ojos, por lo que reaccionaron en redes sociales al video. Pese a que se creía que el latino le tiraría algún comentario o se quitaría ante esta acción, su actitud tomó desprevenidos a otros fans.