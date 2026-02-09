Arzobispo de Nueva York se contagió de Bad Bunny en plena misa y lanzó comentario inesperado en español

Con un recital histórico y apabullante, el puertorriqueño Bad Bunny prendió la edición 60 del Super Bowl en la que los Seattle Seahawks aplastaron 29-13 a los New England Patriots para alzar su segundo título de la NFL.

Bad Bunny, primer artista principalmente en español en el mayor escenario global, cumplió con creces su promesa de poner a bailar a los 75.000 espectadores que pagaron miles de dólares por una localidad en Santa Clara, California.

Lejos del Levi’s Stadium, más de 100 millones de personas siguieron por las pantallas esta final de la liga de football americano (NFL), entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, que no tardó en arremeter contra el concierto en redes sociales.

Destapan verdad detrás del niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy en el show del Super Bowl

El espectáculo fue una orgullosa celebración de la música y la cultura latina en un momento en que esta población se siente amenazada por la cruzada antimigratoria del republicano.

Sin embargo, las miradas de miles de personas se posaron en un particular momento que protagonizó el arzobispo de Nueva York, quien se dejó contagiar por el encanto del puertorriqueño, en pleno sermón que daba en la iglesia.

El sacerdote llamó la atención en redes sociales, luego de que se hiciera viral un video en el que se le escucha hablar español y repetir una parte de una famosa canción de Bad Bunny. Mons. Ronald Hicks se dirigió a los participantes, citando una línea de NUEVAYoL.

“Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tiene que vivir un verano en Nueva York”, dijo, desatando reacciones en varios creyentes.

No obstante, su discurso se posó en lo mucho que disfrutaba de la ciudad americana, por lo que invitaba a la gente a que difundiera las noticias para que visitaran y pasaran unos días en este espacio tan famoso del mundo.

“Resulta que me gusta Nueva York, resulta que amo esta ciudad... así que empiecen a difundir la noticia, yo empiezo hoy”, comentó.

“Y a todos ustedes, doy gracias a Dios por compartir nuestra fe en Jesucristo, y caminar juntos como hermanos y hermanas”, agregó.