Las autoridades de Nueva York investigan una serie de grabaciones que captaron a grupos de hombres descendiendo a alcantarillas durante la noche y saliendo horas más tarde en distintos puntos de la ciudad.

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La investigación detrás de los videos virales

Una serie de videos grabados durante la madrugada en distintos sectores de Nueva York ha desatado una inusual investigación policial y una ola de especulaciones entre residentes y usuarios de redes sociales.

Las imágenes muestran a grupos de hombres ingresando al sistema de alcantarillado de la ciudad y reapareciendo horas después por diferentes puntos de Brooklyn y Queens, una escena tan extraña que rápidamente se volvió viral.

Aunque las imágenes despertaron preocupación entre los vecinos, la Policía de Nueva York (NYPD) aseguró que, por ahora, no existe una amenaza para la seguridad pública.

Las primeras investigaciones apuntan a dos incidentes ocurridos en Brooklyn.

Según información divulgada por Univision, uno de los casos se registró el 28 de mayo cerca de la intersección de McDonald Avenue y Colin Place, en el sector de Gravesend.

Allí, al menos siete personas fueron vistas retirando una tapa de alcantarilla e ingresando al sistema de drenaje alrededor de las 11 de la noche.

Permanecieron bajo tierra aproximadamente tres horas antes de volver a la superficie.

Mientras las autoridades analizaban ese episodio, un segundo grupo fue detectado en otra zona de Brooklyn.

De acuerdo con los reportes, ocho personas descendieron a una alcantarilla cerca de Heyward Street y Bedford Avenue durante la madrugada y emergieron varias horas después antes de abandonar el lugar en un vehículo.

En total, al menos 15 individuos fueron observados participando en estos extraños movimientos subterráneos.

Las imágenes no tardaron en multiplicarse. Posteriormente aparecieron otros videos grabados en Brooklyn y Queens donde se observa a grupos similares entrando o saliendo de alcantarillas durante la noche.

Algunas grabaciones muestran a personas equipadas con linternas frontales, botas impermeables y herramientas, lo que incrementó la curiosidad sobre sus actividades bajo las calles de la ciudad.

La escena resultó particularmente llamativa porque Nueva York posee uno de los sistemas de alcantarillado más extensos y complejos del mundo.

Ingresar a él sin autorización no solo es ilegal, sino también extremadamente peligroso.

Funcionarios del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad recordaron que estos espacios pueden contener gases tóxicos, zonas de difícil acceso, superficies inestables y riesgos de inundaciones repentinas.

Pese a la alarma inicial, las inspecciones realizadas por el NYPD, el Departamento de Protección Ambiental y otros equipos especializados no encontraron daños en la infraestructura ni indicios de sabotaje.

Las autoridades también descartaron que existiera una amenaza inmediata para la población.

¿Qué estaban haciendo bajo tierra?

Una de las principales hipótesis manejadas por los investigadores es que los individuos podrían estar buscando objetos de valor que terminan en el sistema de drenaje urbano.

Según versiones citadas por medios estadounidenses, la policía considera posible que algunas personas ingresen a las alcantarillas para recuperar joyas, dinero, herramientas u otros elementos que caen accidentalmente por las rejillas y son arrastrados por el sistema.

Aun así, las autoridades continúan analizando los videos para determinar si los distintos grupos están relacionados entre sí o si se trata de incidentes aislados.

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El caso también ha despertado comparaciones con las viejas leyendas urbanas asociadas al subsuelo neoyorquino.

Durante décadas han circulado historias sobre comunidades ocultas, túneles desconocidos y personas que viven bajo la ciudad.

Por ahora, el misterio permanece abierto. Sin arrestos, sin daños reportados y sin una explicación oficial concluyente.