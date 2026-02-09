Hija de Daddy Yankee causó revuelo por contundente opinión sobre Bad Bunny; hizo dura comparación

La reciente presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no dio de qué hablar únicamente por el show y organización de la presentación, sino también por algunas reacciones posteriores que se generaron y compartieron por medio de las redes sociales.

Uno de los comentarios que más polémica despertó fue el de Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, quien expresó una opinión contundente sobre el intérprete de Mónaco y Dákiti y lo ubicó en la cima de la música puertorriqueña en la actualidad.

Hija de Daddy Yankee opinó sobre presentación de Bad Bunny en el importante evento deportivo. Foto: AP

La presentación del boricua rompió récords y se posicionó como una de las intervenciones más vistas a lo largo de los años en el importante evento deportivo que se celebra en Estados Unidos, pues durante 13 minutos ofreció un show cargado de referencias a sus raíces, acompañado de invitados especiales como Lady Gaga y Ricky Martin, además de figuras reconocidas de la industria de la música.

La presentación fue celebrada por muchos como un momento histórico para la música latina y al mismo tiempo, abrió debate sobre el legado y el primer puesto entre los artistas del género.

Entre quienes reaccionaron al espectáculo estuvo Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, pues una de sus publicaciones fue interpretada como una comparación directa y, para algunos, innecesaria entre su padre y ‘El conejo malo’.

En su mensaje, la influencer aseguró que Bad Bunny es el mejor artista que ha nacido en Puerto Rico, una afirmación que no pasó desapercibida y llamó la atención del público digital, especialmente, por la tensa relación que tiene con su padre desde hace varios años.

Las palabras de la mujer provocaron una avalancha de comentarios, tanto de apoyo como de rechazo, pues aunque algunos celebraron su postura y coincidieron en que Bad Bunny representa el momento más alto de la música urbana puertorriqueña a nivel global, otros cuestionaron su afirmación y la vieron como un ataque directo a su papá.

Aunque Jesaaelys Ayala no volvió a pronunciarse sobre el tema, sus declaraciones iniciaron un fuerte debate en los comentarios de sus publicaciones en donde de tocaron temas relacionados con el talento, el legado, la familia y la identidad puertorriqueña.

“Odia a tu papá todo lo que quieras, pero Daddy Yankee es el número uno y el único que sigue dando reguetón. Te duela o no, es así” y “También tengo +30, pero no podemos vivir de la nostalgia. Actualmente, Benito es el mayor exponente, les guste o no”, son algunas de las opiniones que se leen.